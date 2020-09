V neděli v Pacově ještě nepojedete? Je to definitivní rozhodnutí?

Je to tak. V Pacově ještě startovat nebudu. Pořád na tom nejsem tak, abych byl na takový závod stoprocentně připraven. Musím ještě nabrat fyzickou hmotu.

Trénovat už jste ale začal?

To ano. Mám za sebou tři týdny spíše lehčího tréninku. Tělo však potřebuje dostat víc, abych se mohl postavit na start mistrovství republiky. Odjet dvakrát třicet minut bez nějaké větší přípravy, to prostě není možné.

Tréninkový výpadek byl příliš velký?

Přesně tak. Po kolapsu v Dalečíně jsem tři týdny prakticky jen ležel a dostával antibiotika. Pro můj organismus to nebylo jednoduché a výpadek to byl skutečně velký. Na motorce už jsem se sice začal vozit, ale nejde do toho skočit z nuly na sto procent. Tréninkové dávky musím navyšovat postupně. Rozhodně na tom ještě nejsem tak, abych v plné zátěži zvládl tak dlouhý a náročný závod.

Do Pacova se přijedete na své soupeře a kamarády alespoň podívat?

Do Pacova přijedu určitě a budu s sebou mít i motorku. Ale zúčastním se pouze jako divák, který přijede podpořit závod a svůj tým HT Group Racing. Samozřejmě si přeji, abych co nejdříve mohl zase také závodit.

Počítáte, že byste do konce sezony mohl stihnout ještě nějaký motokrosový závod?

Rád bych. Ale bude hlavně záležet na tom, v jaké budu pohodě. Musím mít natrénováno a být připravený tak, abych zvládl závod v plné zátěži. Fyzicky na tom musím být tak, abych byl schopen podat výkon, se kterým bych byl spokojen. Udělám maximum, abych letos ještě nějaký závod stihl.

Po zdravotní stránce už jste zcela fit?

Mělo by to tak být. Krevní testy už vykázaly normální hodnoty. Ale jsem pořád ještě pod lékařským dohledem. Doktoři mi budou brát krev na testovací vzorky.

Jak přesně zněla vaše lékařská diagnóza?

Při závodě v Dalečíně mi selhala játra a musel jsem být hospitalizován. Hrozila mi dokonce i transplantace. Lékaři pro to nenašli žádné vysvětlení. Nebylo to ani z dehydratace, ani z přetížení. Stává se to prý třeba při maratonech a může to potkat kohokoliv. Mladého, starého, sportovce i nesportovce. Žádné větší vysvětlení, proč k tomu došlo, jsem od doktorů nedostal.

Na konci září se jede v Chýnově tradiční závod motocyklů do strmého vrchu, který jste v minulých letech vyhrál. Není to ideální místo pro váš závodní restart?

Na kopci v Chýnově bych chybět nechtěl. Fyzické zatížení tam není velké a hlavně je to hrozně hezký závod.

Jak to vypadá s vaší účastí na lednové Rallye Dakar, kterou jste loni jako nováček zvládl velice dobře?

Dakar 2021 je zatím jedna velká neznámá. Zatím se všechno tváří tak, že se pojede. Ale kvůli koronaviru se zrušily velké soutěže v Maroku i Španělsku. Ruší se i kvalifikace na Dakar. To se sice týká jenom nováčků soutěže, ale celkově je kolem toho spousta otazníků.

Vy počítáte, že pojedete?

Uvidí se, jak to bude s financemi a také musím být absolutně v pořádku zdravotně. Tyhle dva aspekty se musí sejít. Dakar je mimořádně drahá záležitost a v této době je shánět finance dost velký problém. Po zdravotní stránce už snad budu fit. Uvidíme, jestli to všechno dohromady klapne.

Svoji přípravu ale k Dakaru směřujete?

Ano. Tímhle směrem jdu, abych byl připravený. Pokud by Dakar nevyšel, tak se budu chystat rovnou na příští motokrosovou sezonu.