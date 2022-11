Postup do pohárového finále si jihozápadní výběr vybojoval postupem přes tým AMMOR, což je společenství Plzně, Rakovníku a Kralup nad Vltavou. V prvním zápase na hřišti v Rakovníku zvítězil 55:32.

„Ve druhém utkání tak bylo pro nás důležité vítězství nejen potvrdit, ale zároveň nasbírat co největší počet bodů. Výhra nám zajišťovala postup do boje o první místo ve skupině E a rozdíl ve skóre určoval místo konání zápasu. S tímto vědomím jsme do utkání nastupovali, ale bohužel prvních dvacet minut tak určitě nevypadalo,“ připouští zkušený kouč.

Hned v páté minutě utkání si francouzský rozhodčí Thomas Mendes pozval domácího kapitána a varoval ho kvůli nezvykle velkému množství technických přestupků. Pohrozil, že další ocení žlutou kartou. „Soupeř tak byl na koni. Dostával nás pod tlak, my jsme nebyli schopni reagovat a dopouštěli se chyb. Naštěstí jsme za naši špatnou hru byli potrestáni pouze jedním proměněným trestným kopem, kterým se hosté dostali do vedení 3:0. Zhruba od dvacáté minuty jsme se zvedli a první poločas vyhráli 35:3,“ vrací se k průběhu semifinále.

Ve druhém poločase už jihozápadní bojovníci začali soupeře přehrávat jak v roji, tak v útoku. „Postupně jsme přidávali body, které nám dávaly šanci odehrát poslední zápas na domácím hřišti, což se nám také po vítězství 66:3 také podařilo. Soupeři patří velký dík, že ukázal ragbyové srdíčko a odehrál zápas se ctí,“ vzkazuje Bílský svým protivníkům.

S předvedenou hrou svého týmu byl až na samotný začátek spokojený. „Konečně se začínají promítat v naší hře prvky ze společných tréninků, které absolvujeme v Písku. Přestože výsledek ukazuje vysoký rozdíl, zápas tak jednoznačně nevypadal. Dalo by se říct, že jsme dokázali využít každou možnost ke skórování. Oceňuji hru naší obrany, kdy poprvé v této sezóně dokázala uhrát celý duel bez obdržené pětky,“ zhodnotil utkání.