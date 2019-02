Prachaticko – Krajské soutěže stolních tenistů měly na programu další dvoukolo a týmy z Prachaticka si vedly se střídavými úspěchy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Jihočeská divize: Libín Prachatice B – Hluboká nad Vltavou 9:9. Body Libína: J. Kunz 4, A. Sivera 3, P. Hodina 1, debl. Libín Prachatice B – Elektrostav Strakonice B 4:10. A. Sivera 2, P. Hodina 1, debl. Ve dvanáctičlenné tabulce patří aktuálně béčku Libína devátá příčka.



Krajský přebor: Libín Prachatice C – Protivín 10:4. A. Sivera 3, R. Sivera, M. Halabrín a P. Hodina 2, debl. Libín Prachatice C – Osek 9:9. R. Sivera a P. Hodina 3, M. Halabrín a T. Kulhánek 1, debl. V desetičlenné tabulce krajského přeboru patří céčku Libína aktuálně deváté místo.



Krajská soutěž – skupina A: SKP Prachatice – Byňov 10:4. V. Šána 3, V. Wimberský a Z. Novák 2, J. Kačer 1, debly. SKP Prachatice – Dolní Třebonín 6:10. Z. Novák a V. Wimberský 2, J. Kačer 1, debl. Sokol Lhenice – Dolní Třebonín 4:10. M.

Halabrín ml. 2, A. Dubravcová 1, debl. Sokol Lhenice – Byňov 9:9. M. Halabrín ml. 4, A. Dubravcová 2, V. Špán a F. Traxler 1, debl. Nová Ves u ČB B – Malovice 10:8. O. Kolář 4, M. Milota 3, debl. Černý Dub B – Malovice 9:9. O. Kolář a P. Kadlec 4, debl. Předehrávka: Malovice – Sokol Lhenice 10:3. O. Kolář a P. Kadlec 3, O. Plojhar 2, M. Milota 1, debl – A. Dubravcová a F. Traxler 1, debl. V desetičlenné tabulce patří aktuálně Malovickým páté místo, Sokol Lhenice je devátý a SKP Prachatice desátý.



Krajská soutěž – skupina B: Z Prachaticka zde hrají Šumavan Vimperk a Svatá Maří. Dle losu měly oba týmy volno, Svatomařští toho využili ke dvěma předehrávkám. Svatá Maří – Blatná C 10:6. J. Fleišman a L. Schoř 3, P. Macorlík 2, J. Vyskočil 1, debl. Svatá Maří – Třebohostice B 6:10. L. Schoř 2, J. Vyskočil, P. Macorlík a J. Fleišman 1, debl. V desetičlenné tabulce je Svatá Maří aktuálně sedmá a Šumavan Vimperk osmý. Vimperští mají dva zápasy k dobru.

Další zápasy se hrají o tomto víkendu