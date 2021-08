Za úmorného vedra dorazil na výborně připravený závod do Blanské kotliny trochu menší počet jezdců a také divácká účast pokulhávala za loňským rekordním rokem, kdy u nás startovali i špičkoví piloti z mistrovství světa.

Při neúčasti obhájce titulu Němce Nagla naprosto jasně vládl hlavní kubatuře José Butron. Španěl ostatní soupeře doslova zválcoval a obě finálové jízdy vyhrál s obrovským náskokem. „Do Kaplice jsem přijel s červenou tabulkou lídra seriálu a mým jasným cílem bylo vedení udržet. Kaplická trať mi vyhovuje a celý den probíhal bez komplikací, takže se mi podařilo vyhrát a domů odjíždím spokojen,“ nechal se slyšet v cíli.

Dvakrát druhý byl rakouský mladík v barvách jihočeského Motosportu Chýnov Michael Sandner. „Byl to můj první závod na čtyřistapadesátce a s druhým místem jsem velice spokojen. Byl jsem nominován za tým Rakouska na Motokros národů do Itálie, tak jsem možnost startovat v Kaplici na silnějším motocyklu využil, protože v mistrovství světa jinak startuji ve třídě MX2. Kaplickou trať velice dobře znám, mám to sem kousek,“ řekl Sandner k závodu.

Smůlu měl naopak Jihočech Martin Michek. V úmorném vedru byl dvě kola před koncem první jízdy čtvrtý, ale po dvou pádech skončil v českobudějovické nemocnici. „V tom obrovském vedru došlo k přehřátí organismu. Nemělo by to být nic vážného,“ uklidnil z nemocnice své fanoušky.

Další Jihočech Rudolf Plch skončil po technických problémech šestý, mezi veterány byl Zdeněk Blábolil třetí.

Výsledky

MX1: 1. Butron (Šp.) 50, 2. Sandner (Rak./Motosport Chýnov) 44, 3. Drdaj 36, 4. Krč 35, 5. Liška 30, 6. Plch 28. Stav MR: 1. Butron 180, 2. Drdaj 146, 3. Kratzer (Rak.) 118, 4. Krč 111, 5. Plch 102, 6. Nagl (Něm.) 100.

MX2: 1. Neugebauer 40, 2. Wagenknecht 40, 3. Jošt (SR) 40, 4. Rammel (Rak./Motosport Chýnov) 37, 5. T. Kohút (SR) 36. Stav MR: 1. Jošt 164, 2. Wagenknecht 154, 3. T. Kohút 145, 4. Rathouský 138, 5. Neugebauer 130.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Žerava 44, 3. Blábolil 40, 4. Mužík 36. Stav MR: 1. Bartoš 200, 2. Blábolil 172, 3. Brádka 127, 4. Mužík 114.

85 ccm: 1. Kučeřík 47, 2. Červenka 42, 3. Závrský 40. Stav MR: 1. Kučeřík 372, 2. Závrský 365, 3. Červenka 261.