Dráha bude prakticky identická s tou, na které se jezdí v Kaplici velké motokrosové závody. „Jedinou výjimkou je smyčka v zadní části areálu, která se běžně jezdí při motokrosech. Tam se pojede rovně,“ upřesňuje.

Pořádný kus práce odvedli kapličtí organizátoři také při úpravách startovacího prostoru. „Museli jsme ho výrazně rozšířit, protože sajdy startují ze dvou řad po patnácti. Ale povedlo se a myslím, že to vypadá velice dobře,“ pochvaluje si.

Dráhu už si byli vyzkoušet také samotní závodníci. A byli to ti z nejpovolanějších: nizozemsko – český tandem Etienne Bax – Ondřej Čermák, který usiluje o zisk titulu mistra světa a má k němu velice slibně našlápnuto. Jeho zisk by byl obrovským úspěchem pro celý český motoristický sport a Čermák by se tak stal vůbec prvním Čechem, který na něj kdy dosáhl. „Byli u nás natáčet reklamní spot, tak si trať projeli a byli doslova uneseni. Věřím, že se u nás bude líbit i dalším světovým pilotům,“ přeje si šéfová organizačního výboru.

V Kaplici se pojede poprvé v historii závod mistrovství světa v sajdkárkrosu

Stejně jako před rokem do Jinína, tak i do Kaplice dorazí početná skupina funkcionářů Mezinárodní motoristické federace FIM. „Bude jich dvaadvacet. Místnost pro jury tak musíme nachystat v naší klubovně, kterou přepažíme příčkou. Do naší kanceláře by se všichni nevešli,“ usměje se Vaněčková. Rozšířené oproti běžnému provozu bude také tiskové středisko.

Pořadatelé připravili rovněž nové divácké prostory pro návštěvníky závodu. „Novinkou bude VIP tribuna na místě s nejlepším výhledem na celou trať. Vstupenky na ni si bude moci zakoupit každý, ale budou i s občerstvením, takže jejich cena bude o něco vyšší,“ uvádí.

Ceny vstupenek pro dospělé jsou 1000 korun na celý víkend, 500 Kč na sobotu a 600 korun na neděli. „Online předprodej vstupenek už byl zahájen a věříme, že lidí přijde co nejvíce. Chtěli bychom je co nejsrdečněji pozvat. Bude to skutečně závod, který v Kaplici ještě nikdy nebyl k vidění,“ ujišťuje zkušená motoristická funkcionářka. „Pokud dorazí tři tisíce fanoušků, budeme spokojeni,“ dodá. „Uspořádat mistrovství světa byl náš sen a jsme rádi, že si ho můžeme splnit. Věříme, že všechno zvládneme a spokojeni budou jezdci i diváci,“ přeje si.

Upoutávka na atraktivní závod bude k vidění také příští týden ve čtvrtek v oblíbeném televizním pořadu Snídaně s Novou.

V neděli mistrovský motokros v Pacově

Na jedné z nejoblíbenějších tratí u nás těsně za hranicemi Jihočeského kraje v Pacově se v neděli pojede pátý závod mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu ve třídách MX1, MX2, Veterán a 85 ccm.

Hlavní kubatuře MX1 vládne po čtyřech odjetých závodech slovenský pilot v barvách Orion teamu Pavol Repčák s náskokem jediného bodíku před Martinem Krčem. Třetí je v průběžné klasifikaci Martin Drdaj a čtvrté místo patří hvězdnému Němci Maxi Naglovi. Neporazitelný někdejší vicemistr světa se zúčastnil pouze prvních dvou závodů, ze kterých vytěžil plný počet sto bodů.

Na Zahrádce se sešlo šestatřicet titulů mistrů republiky v motoristickém sportu

Další dvě příčky okupují Jihočeši. Osmnáctinásobný mistr republiky Martin Michek je aktuálně pátý a stále se lepšící Rudolf Plch šestý.

Dramatická je situace i ve slabší třídě MX2, kterou vede Adam Dušek o pouhé čtyři body před Janem Wagenknechtem. Veteránům tradičně kraluje Petr Bartoš, Jihočech Zdeněk Blábolil je pátý.

Dopolední tréninky začínají na Pacovském Propadu už v 7:45, start hlavního závodu je plánován na 13. hodinu.