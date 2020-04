Hráči doma posilují, protahují, občas se jdou proběhnout, a hlavně přemýšlejí nad tím, co bylo, je a také co v nejbližší době bude. „ Nejsme z toho moc nadšení, ale zdraví je nejdůležitější,“ reagoval na náš dotaz ústřední smečař mistrovského týmu Petr Michálek. „Už řadu let patří mezi veliké opory Českých Budějovic. Pokud mu drží zdraví, patří také do základní sestavy české reprezentace, se kterou odehrál naposledy olympijskou kvalifikaci v Berlíně. Jenže hrát se nebude ani play off české extraligy, neuskuteční se ani olympijské hry 2020.

Současná situace se vyvinula nečekaně. Kolo před koncem základní části zůstaly na první pozici v průběžné tabulce Karlovy Vary. Pikantní mohl být právě závěrečný souboj, kdy Jihostroj měl cestovat právě do haly Karlovarska. K tomu už ale nedošlo. Kdo by podle Petra Michálka měl být v konečném účtování celé sezony hodnocený jako nejlepší tým ČR. „Podle všeho asi Vary,“ uvažoval českobudějovický smečař v době, kdy se sportovní haly uzavřely. Svůj názor také vysvětlil a obhajoval: „Karlovy Vary skončily v tabulce první. My samozřejmě chtěli hrát, uvidíme, jak ještě všechno dopadne, jak se zamyslí hlavy na svazu,“ usmívá se volejbalista, kterému pokazí dobrou náladu opravdu máloco.

Na stránkách Deníku se úplně poprvé objevila myšlenka sehrání Superfinále.

První s druhým

Karlovarsko s Jihostrojem.

V Praze.

V 02 Aréně, třeba…

„Nemyslím si, že by to bylo řešení, nevíme, za jak dlouho to opadne, a protože nemáme možnost trénovat, tak by to asi nebyl pohledný volejbal.“ Petr Michálek si hodně zakládá na důsledné fyzické i taktické přípravě. Teď musí z pochopitelných důvodů na míč zapomenout. „Nebyl by to hezký volejbal pro diváky, po měsíci netrénování by to spíš vypadalo jako v pohádce Pat a Mat.“

Petr Michálek se v úvodu sezony ještě dával dohromady po zranění ramena. Kvůli němu také vynechal první reprezentační letní blok. Ale v průběhu ročníku 2019/20 zase patřil k jistotám. Na přihrávce i na smeči. Výrazným způsobem pomohl českobudějovickému Jihostroji k vítězství ve Final four Českého poháru.

Z Kutné Hory, kde se závěrečný pohárový turnaj hrál, odjížděl spokojený, ale unavený. „Musíme si trochu odpočinout, kvalitně potrénovat, a jdeme do play off,“ plánoval si. Pak ale všechny plány zhatil nový typ koronaviru. „Sezonu hodnotím kladně, urvali jsme dvě výhry v Lize mistrů, to se za poslední roky žádnému týmu nepovedlo,“ otáčí se Petr Michálek za průběhem prestižní klubové evropské soutěže. „A jako jediní jsme letos zvedli pohár nad hlavu, i když jen ten pohárový…“

Současnou pandemii vnímá ze svého pohledu obezřetně, ale s odstupem. „Asi jako klasickou chřipku: Nemyslím si, že by to byla nějaká extra nemoc. Ano, je nová a ještě nikdo na ni nemá vybudovanou imunitu, ale za pár let už to budeme brát jako klasickou chřipku. I na tu bohužel umírá spousta lidí, jen se o tom nemluví.“

Volejbalový reprezentant České republiky hledá na všem pozitiva.

A docela snadno je našeli na současné situaci. „Volného času mám teď spoustu, na jednu stranu jsem za to rád. Narodila se mi dcerka, je úžasná, takže celý den trávím tím, že se na ni dívám,“ vypráví s milým úsměvem na tváři jeden z nejlepších českobudějovických volejbalistů všech dob.