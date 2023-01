Do tělocvičny zdíkovské Základní školy si tentokrát našlo cestu sedm týmů z Prachaticka a Strakonicka. Pořadatelé ze Sokola Zdíkov je nalosovali do dvou základních skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Dva nejlepší týmy ze skupin pak postoupily do semifinálových bojů.