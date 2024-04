/FOTOGALERIE/ Pod heslem, že neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený turista, vyrazili prachatičtí turisté i za deště a občasného sněžení na výlet na Volarsko.

I přes nepřízeň počasí si prachatičtí turisté výlet na Volarsko užívali. | Foto: Marie Lišková

I přes nepřízeň počasí jsme se tentokrát vydali s partou turistů vlakem do Volar. Z vlakového nádraží jsme se vydali po žluté turistické značce kolem Dřevěného srdce Evropy do bývalé obce Stögrova Huť. Dalším bodem naší cesty bylo Soumarské rašeliniště. To jsme si prošli po povalových chodníčcích a prohlédli si ho i z rozhledny. Následně jsme pokračovali po zelené turistické značce zpátky do Volar. Odtud jsme se vrátili vlakem zpátky do Prachatic. Trasa nenáročného výletu měla necelých čtrnáct kilometrů a je vhodná pro každého.

Autor: Marie Lišková