/OBRAZEM/ Prachatičtí turisté vyrazili ke svému dalšímu výletu vlakem do nedaleké zastávky Chroboly. Neodradilo je ani chladné víkendové počasí a na putování se vydalo přes třicet výletníků.

Prachatičtí turisté vyrazili tentokrát na Chrobolsko. | Foto: Jiřina Froydová

Cesta vedla z nezprve z Chrobol kolem místního koupaliště směrem na Zbytiny do významné ptačí lokality po neznačené stezce.

Kolem Jelení hory jsme přišli do údolí Zlatého potoka k bývalému Lendrovu mlýnu. Lesní cestou jsme následně došli do obce Koryto a do zaniklé obce Mošna, kde stojí jediný statek.

Pohádkovou Matýskovou stezkou jsme pak dorazili do cíle našeho putování do Zbytin. Na stezce nás zaujaly nejrůznější pohádkové postavičky, například vodnička Karlička, která hlídá místní rybník. Je zde i socha vládkyně Šumavského hvozd Gabrety s kozorožcem. Jsou odtud také úchvatné výhledy na Šumavu, Boubín a Bobík.

Nenáročná trasa měřila kolem deseti kilometrů.

Autor: Jiřina Froydová