/FOTOGALERIE/ Na další zajímavý výlet vyrazila druhou únorovou sobotu třicítka turistů z TJ KT Prachatice vlakem na pomezí okresů Prachatice a Strakonice.

Prachatičtí turisté vyrazili na výlet po trase Blanice - Bavorov. | Foto: Jiřina Froydová

Vlakem jsme odjeli do zastávky Blanice. Zde jsme si připili na oslavu výročí jedné z kolegyň a zdar tohoto výletu. Přešli jsme železniční most přes řeku Blanici do stejnojmenné osady. Zde jsme se zastavili u kostela sv. Jiljí na místním hřbitově, kde je pochován jeden z našich bývalých douholetých členů František Šíma.

Odtud jsme vyrazili ke kulturní památce, kapli sv. Gertrudy. Další naše kroky vedly ke Smírčímu kříži na rozcestí Bavorov Blanice. „Dle vyprávění zde byli roku 1520 přepadeni a zabiti tři řezníci z Prachatic, kteří tudy putovali z Blatné domů,“ doplnil zajímavost, která se k tomuto místu váže, náš kolega Josef Turek. Odtud jsme došli do Tourova, kde jsou pozůstatky gotické tvrze, zvonička a zajímavé statky.

TIP NA VÝLET: Prachatičtí turisté vyrazili na Strakonicko kolem řeky Blanice

Z Tourova jsme šli kolem čtyř přehrad a potoka do Bavorova. Zde naše putování skončilo a vrátili jsme se vlakem do Prachatic. Byl to nenáročný výlet na 10 kilometrů, který můžeme doporučit každému.

Všechna zajímavá místa, která jsme viděli, najdete na fotografiích.

Autor: Jiřina Froydová