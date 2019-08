Sobotní program začne v 10.30 hodin závodem Jihočeského poháru triatlonistů a současně se koná jako závod o putovní pohár starosty Netolic. Závodí se na distancích 0,5 km plavání – 12 km na horském kole – 4,5 km běhu. Vypsány jsou věkové kategorie mužů i žen od juniorských až po veteránské.

Sobotní odpoledne pak vyplní na stejném místě závod v Supersprintu. Ten se koná na distancích 250 metrů plavání – 7,5 km MTB nebo trekové kolo – 3 km běhu. Závodit mohou i štafety s podmínkou účasti alespoň jedné ženy. Závodit mohou i dvojice s tím, že jeden ze členů týmu absolvuje dvě disciplíny. Start závodu je ve 14 hodin. Vypsány jsou kategorie mužů i žen do a nad 15 let.

Nedělní program na Podroužku obstará štafetový závod trojic v aquatlonu. Závodí se na distancích 280 metrů plavání – 2800 metrů běh. Závodí se tak, že každý člen štafety absolvuje celou aquatlonovou trať a předá štafetu dalšímu členovi svého týmu. Závodí se v kategoriích do 50, do 80, do 120 a nad 120 let. Jedná se vždy o věkový součet členů ve štafetě.