Do vod Ktišského rybníka se na 1,5 kilometru pustili nejprve elitní muži. Otázka zněla, zda si zpět vezme prvenství Arthur Serrieres, či ho o prvenství podruhé obere někdo z jeho krajanů či nebezpečný Nor Sloth Nielsen.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Arthur Serrieres a Felix Forrisier po závodě v prachatické kašně.Plavání tradičně nejlépe zvládl Ital Bonacina před Polákem Chrazanowskim a za ním se již začali skládat favorizovaní Francouzi v čele z lídrem Světového poháru Felixem Forissierem. Čtyřnásobý vátěz XTERRA Czech Arthur Serrieres ztrácel na čelo skoro čtyřicet sekund. Na bikové části však favorité zabrali a ve druhém depu již byl první s velkým náskokem Forissier. Za ním se kousek od sebe poskládali Bonacina, Sloth Nielsen a Serrieres. Desetikilometrový vražedný běh v kopcích kolem Prachatic však mohl pořadím ještě zmíchat. A tak se také stalo. Nejlepším běžcem je dlouhodobě Arthur Serrieres, který dokázal své soupeře odpárat, předběhl i Forissiera a zaslouženě si doběhl v Prachaticích pro pátý titul v XTERRA CZECH.

Drama se odehrávalo i závodě žen, který fanoušci prožívali dvojnásob. O medaile totiž bojovala prachatická rodačka Aneta Grabmüller Soldati a bojovala skvěle. Na plavecké části ukázala, že je tento sport její srdeční záležitostí. Vždyť s tímto sportem začínala v útlém věku. Druhé Švýcarce Loanne Duvoisin nadělila v plavání minutu a třetí Francouzce Alizée Patie dokonce minuty dvě. A skvěle jela prachatická rodačka i na kole a k náskoku na druhou Švýcarku přidala ještě půl minuty. Ale všichni dobře věděli, jak skvělou běžkyní Duvoisin je. A ta to opravdu potvrdila a doběhla si pro evropský titul a nejvyšší příděl bodů do Světového poháru. Aneta Grabmüller Soldati brala skvělé stříbro a bronz bere Francouzska Paties.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Aneta s maminkou Šárkou.Anetu Grabmüller Soldati hnali na trati nejen fanoušci, ale i rodiče, manžel či sestra. "Anetka nás rozmístila po trati, dala nám přesně GPS data, kde máme být a my jí předávali informace o vývoji závodu," usmívala se maminka Šárka Grabmüllerová a Anetu pochválila: "Ani jsem nevěřila tomu, že jede tak dobře. Dost mě to překvapilo. Věděla jsem, že je dobře připravená, ale ž to dpadne až takto, to jsem nečekala. Je skvělá. Ale byly to pro mě větší nervy, než když závodím sama."

Že poplave výborně, se čekalo. Hodně však zlepšila kolo. "Plavání sice suverénní, ale umí zaplavat ještě lépe. Ale jinak super. Na kole jela perfektně. trénovala s Honzou Vastlem, který ji vylepšoval techniku, takže si věřila. V běhu jí sice ve druhém kole došlo, ale to nevadí, stříbro je také krásné," probrala závod maminka Šárka.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Klíma zoom_in Rodinné štěstí v cíli.A co říkala sama Aneta Grabmüller Soldati na závod v domácím prostředí? Je to určitě něco jiného než na cizích tratích. "Trať tady znám, vyrostla jsem tu, znám pomalu každý kámen. Je to určitě výhoda, na druhou stranu ode mne byla letos velká očekávání a musím říci, že jsem byla hodně nervozní. Moc jsem si přála mít dobrý den a v cíli jsem ráda, že se to podařilo," komentovala závod Aneta, která měla v cíli celou rodinu. "Je to naprosto neskutečné a patří jim všem velký dík, protože bez nich by to nešlo," doplnila závodnice z Prachatic.

Pochvalovala si i posun v cyklistické části. "V posledních letech, kdy jsem se začala věnovat Xteřře, tak bylo jasné, že musím vylepšit techniku. Zvláště na skocích, které budou v short tracku. Oslovila jsem Honzu Vastla, se kterým jsem chodila na gympl, jestli by mi pomohl. Naučil mě skákat, nicméně Michal Piloušek tu trať zase trochu ztížil, a tak uvidím, jestli se odvážím i na ten nejtěžší skok," uvedla Aneta k tréninku kola a doplnila ještě k závodu na dlouhé trati: "Věděla jsem, že pokud si z kola dovezu do depa jen dvě minuty, takže to na Loanne stačit nebude. Ona je opravdu výborná běžkyně, já navíc kvůli zranění achillovky týden neběhala, takže jsem ráda, že jsem uhájila druhé místo."