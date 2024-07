Od pátku 9. do neděle 11. srpna ovládne Prachaticko XTERRA CZECH, největší sportovní podnik široko daleko. Centrem dění je stejně jako před rokem okolí Ktišského rybníka. „Pokračujeme ve Světovém poháru, který má sedm zastávek. To je nejvyšší série tohoto sportu, které si vážíme. Zároveň jsme Mistrovstvím Evropy a to nejen pro dospělé, ale i pro mládež až do čtrnácti let,“ představil akci její ředitel Michal Piloušek mladší.

XTERRA CZECH je i tentokrát rozprostřena do třech dní. „Je to hodně podobné jako loni, ale má to jednu zásadní změnu. De facto pátek patří znovu úplně malým dětem od jednoho roku do sedmi let a pětikilometrovému závodu pro širokou veřejnost Herbi´s trail runu. Na to pak naváže slavnostní zahájení celé akce. V sobotu je na programu hlavní závod. Startuje se plaváním v Ktišském rybníce a odtud se závodníci dostanou na kole do Prachatic. Změnou je to, že se pojede v sobotu jenom hlavní závod. Na neděli jsme přesunuli Sprint, kterému jsme se hodně věnovali, abychom nalákali více závodníků. Zatím to vypadá, že se to daří. Sprint se odehraje v okolí Ktišského rybníka a bude, řekl bych, pro závodníky větším zážitkem. Bude to více v přírodě, nebudou muset absolvovat 20 kilometrů kola po asfaltu, protože to jinak nešlo. Takže tady si užijí pořádné štěrkové cesty. Nebude to technicky náročné, ale má to hezké převýšení. A kromě sprintu pro amatéry, do kterého se dá samozřejmě ještě přihlásit, tam máme mládežnické závody pro děti od osmi do dvaceti let. Pro nás jsou i junioři stále mládež a mají tam různé starty. Tituly mistrů Evropy se udělují i v mládežnických kategoriích 14-15, 16-17 a 18-19 let. No a nakonec je samozřejmě to nejzajímavější pro diváka, a to jsou závody Xterra Short track, které budou letos trošku později. Ženy startují v jednu, muži ve dvě,“ shrnul program všech tří dní Michal Piloušek.

V neděli si to tedy mohou fanoušci u Ktišského rybníka pořádně užít, uvidí mnoho zajímavých závodů. „Je to tak, budou to krátké závody, které půjdou jeden po druhém. Většina se koná přímo na tratích short tracku a v blízkém okolí rybníka. A ten závod sprint jde trošku dál směrem k Chrobolům,“ dodal Piloušek.

Short Track ženy 2023. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sobotní hlavní závod je pro fanoušky o startu ve Ktiši a pak přejezd do Prachatic. Po trase jsou však zajímavá divácká místa. „Máme dvě fanouškovská místa, kde je opravdu co vidět. Jedno je na sjezdovce na Libínském Sedle, po které jedou závodníci dolů a je tam připravené i občerstvení u sjezdovky. A druhé je tradičně Perlovická zatáčka, kde se také schází poměrně hodně lidí. Dá se stihnout oboje. Vidět čelo na Libínském Sedle, popojet kilometr a vidět závodníky znovu o 5 kilometrů dál po trase závodu. Myslím, že nejlepší a nejhezčí zážitek má typický divák, který by se chtěl kouknout na start, sedne do auta, přijede do Prachatic a sejde na náměstí, které žije víceméně celé odpoledne. Start je ve 12 hodin a dejme tomu ve dvě, po druhé hodině už začnou přijíždět první závodníci. Depo je znovu v Zahradní ulici, ale probíhá se náměstím a tam bude stěžejní program až do večera,“ uvedl k sobotnímu závodu jeho ředitel.

Pro fanoušky je dost místa na parkování jak ve Ktiši, tak v Prachaticích. „Obě dvě lokace jsou v tomto směru super. V Prachaticích využíváme především Horní náměstí. Ve Ktiši je obrovská pila. Když diváci budou následovat parkovací symboly, kterých tam bude velké množství, dojedou na oficiální parkoviště, odkud to mají 500 metrů přímo k závodním tratím a neriskují, že jim třeba policie dá pokutu nebo že budou stát někomu ve vjezdu a komplikovat někomu život. Takže sledovat oficiální symboly a toho místa je tam opravdu hodně,“ doplnil Michal Piloušek.

XTERRA Czech 2023 - Short Track muži. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Nedělní Xterra Short track byl tradičně v nabídce přímého přenosu České televize. Tentokrát to z důvodu olympiády v Paříži bude trochu jinak. „Tento ročník je nejkomplikovanější za poslední roky z mnoha důvodů. Jeden z nich je olympiáda, která v neděli končí. Nebylo možné uvažovat o tom, že bychom byli v přímém přenosu. A ani nejde o časové nebo programové důvody, ale o to, že na Kavčích horách je nějaký počet vstupů a ty jsou vytížené olympiádou, takže tam nebyla technická možnost zpracovat signál. Ale domluvili jsme se s Českou televizí tak, že celý štáb na místě bude. Přímý přenos půjde na internet zdarma, což je super třeba pro diváky ze zahraničí, kteří ČT nemůžou chytit. Přenos bude na YouTube v kvalitě ČT, jak jsou diváci zvyklí, a ČT ho v nezkrácené podobě bude vysílat potom v týdnu několikrát na svých kanálech. Olympiáda skončí v neděli a od úterý už je zase možné vysílat. Takže jsme to pro letošek vymysleli takhle, o přímý přenos diváci nepřijdou, akorát si ho nepustí tradičně na ČT4, ale na YouTube a na mnoha jiných platformách a televizích po světě. Je možné, že budou listovat programem ve své televizi a najdou tam Xterru. Ale my nad tím už kontrolu úplně nemáme, takže budeme propagovat přímý přenos na YouTube, který všechny chytré televize už dneska mají,“ upřesnil Michal Piloušek, kde je možné přenos ze závodu vidět.

Plavecká část elitního závodu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Startovní listina závodu se plní velkými jmény. Evropský šampionát jasně hovoří o tom, že přijede evropská špička a ani mimoevropští závodníci nechtějí přijít o body do Světového poháru. „Je přihlášena prakticky celá světová špička. Jediný, kdo se omluvil, je Lukáš Kočař, protože jeho bratr se žení a on jde za svědka, takže s tím se nedalo nic dělat. Nicméně jinak budou úplně všichni. Například poslední vítězové našeho závodu, Francouzi Felix Forissier a Arthur Serrieres. Z top deseti tady nechybí vůbec nikdo. To samé v dámách. Jak jsme byli zvyklí fandit Lukáši Kočařovi mezi muži, tak letos máme asi větší želízko v ohni mezi ženami, kde je aktuálně šestá v pořadí Světového poháru Aneta Grabmüller Soldati, navíc Prachatičanda. Tam máme největší želízko v ohni z našich závodníků. Ale jak jsem říkal, ze špičky Světového poháru nechybí vůbec nikdo, takže ten závod bude znovu obrovsky nabitý,“ slibuje ředitel závodu.

XTERRA Czech - Herbi´s run. | Video: Deník/Vladimír Klíma

A co by Michal Piloušek vzkázal fanouškům? „Aby letos využili šanci, že ten závod je jen závodem. Letos jsme omezili trošičku aktivity kolem. Bude samozřejmě dobré jídlo, pití, muzika. V sobotu AC/DC Revival na náměstí. Všechno bude tak, jak jsou zvyklí, ale ať si přijdou užít také triatlon, protože poslední roky jsme měli pocit, že jsme stále přidávali program okolo, ale ono to má nějaký finanční limit a také limit toho, aby se to všechno stihlo. Letos jsme dali přednost závodu Mistrovství Evropy mládeže třeba před Martinem Šonkou a jinými věcmi a vrátili jsme se víc k podstatě toho, proč se to dělá. Program není nafukovací a chtěli jsme, aby to bylo hlavně pro závodníky, kterých je o mnoho více než dříve. My se k show okolo chceme vrátit příští rok, protože se budeme stěhovat na Křišťanovický rybník a plánujeme úplně překopat to, jak to vypadalo. Ale letos jsme si řekli, že nebudeme vymýšlet blbosti, a to i proto, že na to ani není, protože nás nepodpořila Národní sportovní agentura. Řekli jsme si, že uděláme to, co umíme nejlíp, a to je sportovní akce na špičkové úrovni. A k tomu cirkusu okolo se třeba příští rok vrátíme,“ vzkázal fanouškům Michal Piloušek.