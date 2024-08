Za pořádného vedra a po sobotním těžkém hlavním závodě byla v neděli otázka, komu zbylo nejvíce sil.

Do vod Ktišského rybníka nejprve skočilo 20 elitních žen. Ty měly, stejně jako muži, před sebou 400 metrů plavání, čtyři okruhy na horském kole (necelých 8 km) a dva běžecké (2,5 km). Domácí fanoušci drželi pěsti Anetě Grabmüller Soldati, která v sobotu získala stříbro na klasické dlouhé trati. Vyhrála plaveckou část Short tracku, ale přeci jenom vzdálenost byla příliš krátká na to, by si mohla vytvořit větší náskok. Na kole jela nejlépe vedoucí žena Světovho poháru Francouzka Solenne Billouin a do běžecké části si přinesla solidní náskok na krajanku Alizee Paties. Třetí šla do běžecké části Aneta Grabmüller Soldati, ale hned za zády měla vítězku sobotního závodu Švýcarku Loanne Duvoisin. Ta také českou závodnici v závěrečném běhu předstihla, ale na vedocí duo Francouzek již nestačila. Vyhrála Billouin před Paties a Duvousin.

Short track ženy 2024. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V mužské části byl závod otázkou, zda znovu všem pláchnou frncouzští mušketýři Arthur Serrieres, vítěz sobotního závodu, a Felix Forissier, v sobotu druhý, nebo je někdo potrápí. A dlouho platila druhá varianta. Po plavání vylézali z vody na čele Ital Bonacina, Polák Chrazanowski a hned za nimi Forissier. Mírnou ztrátu nabral Serrieres. Na prvním bikovém okruhu vedocí závodníci setřásli Poláka, ale zezadu se začal dotahovat Dán Sloth Nielsen. Ten také přezouval do běžecké části na čele spolu s Forissierem a s mírným náskokem na Serriérese. V náběhu do druhého okruhu Serriéres oba vedoucí závodníky stahoval a ještě dvě stovky metrů před cílem to vypadalo, že by mohl triumfovt Dán. Nkonec se finiš stal záveřitostí Francouzů a vítězství si vybojoval lídr Světového poháru Felix Forissier o půl vteřiny před Serrieresem.

Short track tak zakončil skvělé tři dny při XTERRA Czech. Tak za rok znovu, tentokrát již se startem u Křišťanovického rybníka.