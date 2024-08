/FOTOGALERIE, VIDEO/ XTERRA CZECH 2024 odstartovala. Jako první bojovaly o medaile děti do sedmi let. Ve dvou kategoriích závodily v běhu na prachatickém náměstí a v jeho okolí.

Již zájem o start v nejmladších kategoriích do sedmi let potvrdil, že XTERRA CZECH 2024 bude rekordní co do počtu závodníků. Ve dvou věkových kategoriích vyrazilo na start sto závodníků. A boje to byly líté, připomínaly pařížskou olympiádu.

V pátečním podvečeru byly na programu dětské závody. Kategorie do pěti let běžela 200 metrů po náměstí, starší kategorie 6 - 7 let měla na programu již 400 metrů a běžela se i po ulicích vně náměstí. Skvělá atmosféra, kterou umocnili i skvělí fanoušci.

XTERRA CZECH 2024 Kids do 5 let. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Výsledky závodů:

Chlapci do 5 let: 1. D. Stehlík 34,0, 2. J. Vorlíček 34,8, 3. M. Kodras 25,3. Děvčata do 5 let: 1. V. Krotilová 35,2, 2. H. Dojčarová 36,8, 3. E. Žižková 38,5.

Chlapci do 7 let: 1. D. Cinádr 1:57,5, 2. A. Smolka 1:57,7, 3. M. Skočný 1:57,8. Děvčata do 7 let: 1. E. Krejčí 2:03,0, 2. K. Špilerová 2:04,4, 3. A. Černá 2:15,2.

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

V sobotu v pravé poledne startuje ve vodách Ktišského rybníka Světový pohár a ME v XTERRA triatlonu a jako první skočí do vody profesionálové. První závodník v cíli na prachatickém náměstí je očekáván kolem 14.30 hodin. V neděli se od 9 hodin ráno konají mládežnické závody ME v okolí Ktišského rybníka. Short track nejlepších profesionálů žen začíná ve 13 hodin, muži startují o hodinu déle.