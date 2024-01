/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fanoušci triatlonu by si měli hned na začátku roku zapsat do svých kalendářů datum 9. – 11. srpna. V té době se uskuteční v Prachaticích, ve Ktiši a okolí XTERRA Czech 2024. Závod se oproti minulé sezoně opět posouvá v žebříčku důležitosti, nejenže je součástí Světového poháru, ale dostal i statut Mistrovství Evropy.

Medailisté závodu mužů v cíli.

Svým rozsahem a počtem závodníků se XTERRA Czech stane v roce 2024 nejprestižnějším podnikem na jihu Čech. Pořadatelé čekají další nárůst startujících a tomu také přizpůsobují program celé akce. O zákulisí XTERRA Czech 2024 hovořil v exkluzivním rozhovoru pro Deník ředitel závodu Michal Piloušek mladší.

Co mohou fanoušci oproti minulým letům čekat v rámci XTERRA Czech nového?

Největší změnou je, že se poprvé v historii u nás koná současně Světový pohár a Mistrovství Evropy. To může sehrát roli v rozhodování zahraničních závodníků, jestli přijedou k nám, nebo třeba do Belgie. My bychom rádi letos měli výrazně více startujících než v předchozích ročnících, a tak jsme připravili řadu novinek. Jsou spíše směrem k pohodlí závodníků.

Co si můžeme pod změnami představit?

Tou největší je a Prachatičáci si toho rozhodně všimnou, že na bývalém škváráku směrem na přehradu hodláme vybudovat provizorní kemp. Ten zůstane stát i pro cyklistický závod L'Etape CZ, který je týden po nás a úzce spolupracujeme na řadě věcí. Kemp by měl navýšit ubytovací kapacity, které jsou vážným problémem. S tím souvisí i to, že pro komfort závodníků připravujeme možnost, aby se dostali do bazénu koupaliště Hulák. V rámci startovného by si měli mít možnost tam dojít nejen zaplavat, ale i vykoupat. Další přidanou hodnotou bude to, že po závodě uspořádáme slavnostní večeři v sále Národního domu. Ve světě to bývá zvykem, u nás to tak ještě není. Rádi bychom to zavedli. Nechceme přijít o hudební večer na náměstí, ale zároveň chceme nabídnou společnou večeři, takže mohou závodníci formou bufetu povečeřet v příjemném prostředí a zároveň budou padesát metrů od pódia. To by měla být lákadla pro závodníky, abychom jich sem dostali více. Když se podíváme na závody v jiných zemích, tak i když máme hodnocení nejvyšší, tak co do počtu účastníků oproti jiným závodům ještě strádáme.

Pro fanoušky je počet závodníků zdánlivě obrovský. Dá se vůbec kapacitně závod ještě navýšit?

Od covidu počet závodníků stále stoupá, loni jsme překonali rekord, ale pořád jsme na číslech 600 až 650 startujících za víkend. Francie jich má dva tisíce, Německo tisíc, ale ani v jedné zemi nenabízejí nic navíc. Je to asi geografickou pozicí či tradicí triatlonu, ale nevidíme důvod, proč by ti závodníci neměli přijet k nám. Tentokrát vkládáme veškeré síly a finance do marketingu, abychom prodali to, co umíme. Měnit tratě není na pořadu dne, ty se líbí.

V programu by měly být i juniorské a dorostenecké kategorie.

Asi tři roky děláme na mládežnickém programu v rámci celé Xterry. K nám se nedostávají závodníci cestou od žáků přes dorost a juniory, ale přecházejí jako dospělí z jiných sportů. Navíc jsou nejsilnějšími kategoriemi ty ve věku od 40 do 55 let. S tím chceme něco dělat a proto se vymyslel standardizovaný systém tratí a vybrala se místa, která mají možnost zorganizovat kvalitně závody na krátkých tratích. My se do toho zapojili a bude to pro tři kategorie 14 – 15, 16 – 17 a 18 – 19 let, jak pro kluky, tak holky. Není to žádný sranda seriál a u nás se bude v okolí Ktiše bojovat o evropské tituly. Navíc se mohou i mládežníci kvalifikovat na světový šampionát. Na světový šampionát pojede pět nejlepších z každého závodu. To může být i pro výkonnostně zaměřené závodníky, kteří jezdí třeba silniční triatlon, velká motivace, protože v silničním triatlonu nic takového není. Moc takových sportů není, aby si mohl někdo z ulice přijít a když na to má, tak se dostane na světový šampionát. A není k tomu třeba žádný svaz, žádná federace, žádný extra materiál. Stačí na to plavky, kolo a boty na běhání.

Tím, že se prachatický závod posunul do vyšší kategorie, je určitě více postupových míst a tím závod získává na lukrativitě sem přijet.

Jsme na nejvyšším levelu a máme 58 kvalifikačních míst. Navíc v každé věkové kategorii máme za každého závodníka, který načíná další desítku místo navíc. V nejsilněji obsazené kategorii 45 – 49 let jsme loni nedávali běžná tři místa, ale šest. Spolu se závody v Německu a Francii jsme největším závodem a logicky je tedy i více míst. Francie a Německo mají obrovské počty závodníků v hobby triatlonech, kde se o tyto místa nejede. My jsme jedni z mála na světě, kde hlavní těžký závod jede více závodníků než ten lehký v hobby. Proto ten lehký závod změníme.

Co si mají závodníci pod změnou představit?

Největší problém po přechodu do Ktiše byl v délce závodu. Cyklistka nešla udělat kratší než 22 kilometrů. Ať jsem maloval, jak to šlo, tak mi to kratší nevycházelo. I na tlak mého týmu, který mi tu myšlenku podsouval, jsme se rozhodli tak, že přidáme kratší triatlon do neděle do Ktiše. Aby nemuseli hobbíci, kteří se triatlonem jen baví, podstupovat cestu autobusem či autem mezi depy, a aby trať skutečně byla 300 metrů plavání – 14 kilometrů na kole – 5 kilometrů běhu. Navíc nám do karet zahrál program pro mládež. Jelikož budeme u Ktiše dělat další tři závody, tak tam ty tratě stejně musíme vystavět a hobbíci a mládežníci si to rozdají na stejných okruzích. Pro nás je to, o tom, že nebude neděle jen o short tracku, ale program tam bude na celý den. Naopak sobota bude o něco volnější a nemusíme začínat tak brzy ráno.

Shrňte tedy pro zájemce o start i pro fanoušky kompletní program.

V pátek zůstanou v Prachaticích závody pro ty nejmenší a Herbi´s run na počest Tomáše Procházky. V sobotu bude XTERRA original se startem ve Ktiši a depem a cílem v Prachaticích. Depo bude v Zahradní ulici. Navíc jsme si tratě v Prachaticích sjednotili v L'Etape CZ. Když je připravíme a rozvozíme zábrany, tak by byl nesmysl to za týden měnit. Zábrany zůstanou na chodníkách, za týden přijede tým L'Etape CZ a má to připravené. Trochu se tak bude měnit příjezd do města, kdy závodníci pojedou Jánskou ulicí a ne přes náměstí do Zahradní. Tím se to zjednoduší a pokud chceme, aby jelo hlavní závod více závodníků než v předchozí sezoně, tak musíme předpokládat, že přijedou ve větších balíkách. V tu chvíli nejde, abychom je honili tam a zpátky Solní ulicí. Všechny ostatní závody se pojedou v neděli v okolí Ktiše.

Termín je 9. – 11. srpna, takže zasahuje do Olympijských her v Paříži.

Je to tak a pro nás to znamená velký problém co se týče přímého přenosu České televize. Pravděpodobně půjdeme o nějakou chvíli zpožděně a ne přímo v přímém přenosu. Štáb tam bude, v přímém přenosu to půjde na YouTube, Sport plus a podobně, ale vypadá to, že se střetneme s finále některého velkého závodu v Paříži, což samozřejmě musí ČT vysílat přímo. S tím souvisí i to, že nebude Tomáš Budka, který je v Paříži. Závodníci to nepoznají, pro nás je to trochu nepříjemnost. Ale měnit termín, když si to po letech sedlo, by bylo nesmyslné.