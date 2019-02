Tábor – Dějiště světového šampionátu cyklokrosařů se probudilo do krásného slunečného dne, aby sledovalo zbylé dva vrcholné závody. Dopoledne patří na táborské Komoře závodníkům do třiadvaceti let.

Do terénu vyrazilo 49 talentovaných borců včetně pětice táborských reprezentantů. Pro domácí fanoušky byl tento závod obzvlášť zajímavý. Aby také ne – modrý dres s pruhy na prsou oblékli také závodník táborského ČEZ Cyklo Teamu Jakub Skála a jeho někdejší spolujezdec působící nyní v Belgii Adam Ťoupalík.

Skvělý start Jakuba Skály, ale…

Právě Jakub Skála se v úvodu závodu nenechal zatáhnout do boje zavánějícího pádem a vyrazil do terénu na vedoucí příčce. Čtvrtý jezdil v těsném kontaktu s čelem další český závodník Vojtěch Nipl. Potěšitelný pohled na trať byl vykoupen obrovskou smůlou Adama Ťoupalíka, kterému spadl řetěz a po výměně kola jezdil až na chvostu celého pestrobarevného pole. A ještě před průjezdem prvním kolem přišla z trati další špatná zpráva – technické problémy měl i na čele jezdící Skála a propadl se až do druhé desítky. Do cílového prostoru si po prvním kole přivezl ztrátu čtrnácti vteřin, zatímco Nipl nadále hájil svou čtvrtou příčku.

Ve druhém kole udávala tempo dvojice Laurens Sweeck (Belgie) a Stan Godrie (Nizozemí). Prvně jmenovaný později upadl a přepustil své místo holandskému soupeři, zůstal s ním ovšem v kontaktu. Nejlepší z Čechů Nipl projel cílem druhého okruhu na šesté pozici, táborský Jakub Skála se ztrátou dvaceti vteřin dvanáctý.

Sólo pro Belgičana Vanthourenhouta

Ve třetím dějství se dostali do hry o čelní pozice další borci včetně favorizovaného belgického rychlíka Michaela Vanthourenhouta. Hodně dobrou práci odváděl na trati i Francouz Clement Venturini. Čtyřčlennou čelní skupinu doplněnou o Belgičany stíhal z pátého místa Vojtěch Nipl.

Jeho odstup byl sice při nájezdu do čtvrtého okruhu poměrně výrazný. Belgičan Vanthourenhout se vydal do sólo úniku a ukazoval všem svým soupeřům záda. Z nejbližší pozice mu na ně hleděl krajan Sweeck. Potěšitelné je, že do první desítky se prodral smolař Jakub Skála.

Na čele se rozestupy metzi jednotlivými závodníky prohloubily a každý z nich už jel nadoraz. Bohužel brzy po nájezdu do dalšího dějství doputovala k českým fanouškům další "jobovka". Vojtěcha Nipla zradil řetěz a definitivně ztratil šanci bojovat o nejvyšší příčky. Belgický dvojblok se marně pokoušeli docvaknout nizemský cyklokrosař Godrie a Francouz Venturini.

V nájezdu do posledního kola už Vanthourenhout osiřel. Jeho krajan L. Sweeck měl další pád a znechuceně se nechal předjet Godriem. Své šance na zisk některého z cenných kovů rovněž po pádu oslabil francouzský talent Venturini. Vojtěch Nipl proťal cílovou linii na průběžné sedmé příčce těsně před devátým Jakubem Skálou.

Medailisté jsou známi, táborský Skála sedmý

V posledním kole všechno zdramatizoval pád Nizotemce Godrieho. Jeho belgický sok v boji o stříbro toho využil k nástupu, který se ukázal být jako rozhodující. Pořadí v cíli už se nezměnilo. Michael Vathourenhout projel cílovou rovinku triumfálně s nesmírně šťastným výrazem ve tváři. Naopak obličej stříbrného Laurenta Sweecka vykazovala velké zklamání. To Nizozemec Stan Godrie byl s bronzem očividně spokojený.

Velký potlesk provázel v cíli nejlepšího z českých závodníků Jakuba Skálu, jenž se problémům postavil čelem a dotáhl se na výtečné 7. místo. Vojtěch Nipl skončil těsně za hranicí elitní desítky na 11. příčce. Adam Ťoupalík dojel dvaadvacátý, Štěpán Schubert obsadil 35. a Dominik Vrána 37. místo.

České ohlasy

Adam Ťoupalík se po peripetiích v úvodu závodu prokousal na 22. místo, pochopitelně byl ale nesmírně zklamaný. "Když se mi to s tím řetězem stalo, chtělo se mi brečet. Nebýt skvělých fanoušků, kteří mne hnali dopředu, asi bych ten závod nedojel. Letos jsem se přesvědčil, že můžu jezdit do desítky, a je obrovská škoda, že tady v Táboře to nevyšlo," řekl po závodě úřadující mistr republiky.

Technickým potížím i pádům se nevyhnul ani nejlepší z Čechů a ryzí zástupce ČEZ Cyklo Teamu Tábor Jakub Skála: "Na závod jsem byl připravený na sto procent. Start se mi povedl přesně podle představ. Pak jsem ale zakolísal, skočilo mi kolo a spadl mi řetěz za kazetu. Než jsem to spravil, ztratil jsem kontakt s čelem a bylo po naději. Během závodu jsem pak udělal ještě dvě chyby a trochu jsme tam ladili s tátou gumy, protože to sluníčko mělo sílu a charakter trati se úplně změnil. Na těch hrubých už to bylo dobré. Musím ocenit diváky, byli naprosto úžasní a vytvořili tady fantastickou atmosféru. Domácí půda je znát."

Trenér české reprezentace Stanislav Bambula naladil po skončení závodu spokojenou notu. "Ty výsledky jsou hezké, jsem spokojený. Přáli jsme si mít dva lidi do desítky. Jakubovi Skálovi se to povedlo, Vojtě Nipl tam hrál chvíli i o medaili. Škoda jenom, že nás tady provází smůla," poznamenal kouč.