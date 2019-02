Odolena Voda - Jihostroj se vydal k extraligovému utkání do haly volejbalistů Aera Odolena Voda, kteří v minulém kole překvapili výhrou nad Karlovarskem. Doma zůstal s horečkou univerzál Šotola.

České Budějovice nastoupily s velkým odhodláním a zpočátku zápasu si vypracovaly dvou tří bodový náskok. Ale při bodové šňůře Vanagse na servisu se skóre otočilo a nepomohly ani změny v sestavě, kdy za Křesťana naskočil na palubovku Fila.

Trenér Dvořák hledal ideální složení týmu i ve druhém dějství, na smeč poslal Australana Staplese, v průběhu setu i všestranného Filu, ale domácí se překonávali v bojovnosti a vycházelo jim vše, na co sáhli. Jihočechy „zlobil“ především Russell z pozice univerzála. Jihostroj ale neprodává svou kůži lacino. Probudil se Křesťan, těžké bodovky uhrál Staples a hosté rázem vedli. „Prasátko“ se povedlo Machovi na podání, a to znamenalo konec setu a vyrovnání na 1:1.

Úvod třetí sady patřil znovu Aeru. Domácí důrazněji podávali a De Amo těžko připravoval pozice pro útočníky (12:6, 18:12). Hra plná pestrých výměn a skvělých zákroků v poli diváky bavila, ale Jihočeši stále ztráceli. Příchod nahrávače Kupilíka přinesl uklidnění a dokonce srovnání stavu (23:23). V napínavé koncovce Jihostroj odvracel dva setboly, první „jihočeský“ Fila ještě neuhrál, ale s druhým si již smečař Českých Budějovic poradil skvěle (26:28).

I mimo hřiště se odehrávala velká taktická bitva mezi bývalými výbornými nahrávači Šillerem a Dvořákem, kteří jistě měli plno připomínek ke svým svěřencům, jak vést útok a kam směřovat nejvíc nahrávek. Na domácí straně sítě Estonec, u hostů Španěl, to byli hlavní organizátoři a stratégové svých týmů. Větší radost měl na konci utkání hostující De Amo. Jihostroj dokonale využil nekoncentrovanosti Aera z nevydařené koncovky a poměrně snadno získal i čtvrtý set, a tak z Odolené Vody vezou Jihočeši plný bodový příděl.

Aero Odolena Voda – Jihostroj České Budějovice 1:3 (21, -22, -26, -16), čas: 97 minut, rozhodčí: Fink, Kořenek.

České Budějovice: Mach, Křesťan, Michálek, Todua, De Amo, Kraffer – libero Kryštof (Fila, Ondrovič, Staples, Kupilík). Trenér: René Dvořák.

Odolena Voda: Vanags, Gear, Russell, Viiber, Hladík, Walsh – Hadrava (Vachoušek, Holčík). Trenér: Jiří Šiller