Zazářila tam 14letá Eliška Vokatá z Fezka. Vyhrála se šestisekundovým náskokem závod mladší kategorie na 200 motýlek časem 2:28,46 a byla třetí na 50 metrů se 29,31. Ve svém ročníku je letos nejlepší v ČR, sedmá všech dob. Zařadila se na druhé místo historické tabulky jihočeských žen za 29,17 Karolíny Šimkové z roku 2016. Ta tehdy zaplavala krajský rekord jako sedmnáctiletá. Ve čtrnácti letech uměla 31,33. Eliška „přetlačila“ i Terezii Kinterovou z J. Hradce, která v delfínovém sprintu měla jako 14letá 29,64, také z Vídně.

Kinterová reprezentovala letos také. Na 100 kraul starších juniorek byla šestá výkonem 1:01,87, na 200 motýlek čtvrtá se 2:29,55, na 800 kraul druhá za 9:36,91 (2:18,59 a 4:43,49), na 200 kraul šestá (2:16,50).

Alena Panovská 178 do výšky

Ve II. kole II. ligy atletů, sk. B v Plzni vyhráli závodníci VS Tábor, co se dalo. Nejhodnotnější je výkon Aleny Panovské (21) ve výšce – na třetí pokus zdolala 178, o centimetr si tak zlepšila dva roky osobní maximum a je třetí Jihočeškou všech dob. V neděli neuspěla až na 180 cm, které dosud ze závodnic našeho kraje zdolala jen Iva Straková (VS) v roce 1999.

Nejlepší letošní jihočeské výkony předvedli dále Václav Toman v kladivu, kde poprvé v této sezoně přehodil padesát metrů (50,73), a v disku, třetí se 39,68. První je i steeplařka Veronika Piklová (Čtyři Dvory), vítězka za 12:21,27. Vyhráli také oštěpař Michal Černý (56,46), půlkařka Lurdes Gloria Manuel, se 2:23,74 letos třetí v kraji, Lenka Zykánová na překážkách 15,78 a v trojskoku 11,23 při protivětru 2,6 m/s (letos nejlepší v kraji, čtyřikrát za 11 m) a dálkař Petr Svoboda se 672 s větrem (regulérně ho přeskočil čtvrtý Štěpán Pokorný se 644). Pokorný si zlepšil osobní rekord na 100 m na 11,08 a je letos v kraji druhý. „Premiantky“ na 400 přek. si rozdělily první dvě místa v závodě – Barbora Hesová (17) je letos druhá v kraji se 68,04, Lenka Moravcová (19) třetí se 72,20. Pavla Buřičová zvítězila v tyči se 280 cm, čímž vyrovnala své jihočeské maximum roku. Marek Marvan (18) zopakoval své ligové vítězství v kouli se 12,89. Muži VS opět suverénně vyhráli, v ženách to byl boj, ale „vodnice“ znovu uspěly.

Z dalších výsledků: dálka 7. Barbora Cílková (16) 487, kladivo 7. Marek Marvan (18) 36,42 – zlepšení o 1,5 metru, třetí v kraji, 6. Lenka Baronová 31,46, oštěp 4. Jan Kabíček 52,51, 7. Tomáš Bačák 44,74, 800 m 2. Michal Jarolím 2:01,39 – čtvrtý, 100 přek. 3. Pavla Basíková 16,86, 5. Kateřina Kršková 17,96, 7. Kateřina Marušová (16) 18,74, výška 3. Julie Kotalíková 162 – třetí, 5. Kateřina Kolací (14) 154, 8. Monika Kopecká 154, oštěp 6. Tereza Šedivá 31,78, 7. Michaela Plešáková (15) 31,40, 100 m 4. Julie Kovářová (16) 12,62, 9. Vojtěch Rodr 12,13, 400 m 6. Zuzana Jíšová (16) 63,93, trojskok 5. Basíková 10,10, 6. Kotalíková 10,06, 3000 m přek. 3. Jarolím 10:39,74 – os. rek., letos třetí v kraji, tyč 5. Zuzana Jíšová (16) 220, 6. Aneta Skaláková (15) 220, koule 2. Alena Kvasničková (ČD) 11,02, 5. Kršková (NV) 10,25, 6. Lenka Baronová (ČD) 10,24, 6. Toman 11,83, výška 2. Tomáš Jelínek (16) 191 – os. rek., druhý v kraji, 4. Svoboda (16) 182 – os. rek., 6. Kabíček 179, disk 6. Marvan 34,01, 7. M. Černý 31,45, 5. Baronová 29,47, 7. Kvasničková 26,59, 200 m 6. Kovářová 26,00 – os. rek., třetí v kraji, 1500 m 3. Jarolím 4:20,38, 7. Ondřej Kohout (Chyš) 4:24,07, trojskok 4. Marek Volf 12,24, 4x400 m 5. VS 3:50,13, družstva: muži VS Tábor 192, Šk. Plzeň 155, Stodůlky 110… 8. Pacov 77, ženy: VS 165,5, Plzeň 164, Stříbro 142, Vlašim 126… 8. Čt. Dvory 61.