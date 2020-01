Na Šumavě to není první soustředění. Co vás táhne do tohoto koutu republiky?

Jsem Čech a Šumavu miluju. Jezdím sem moc rád, mám zde plno kamarádů. Šumava je krásná. Možná se budete divit, ale jsem zde snad dvacetkrát za rok. Sám, s dětmi s rodinou, kamarády.

Bydlíte v Kašperských Horách, využíváte okolí města i místní sportoviště. Jakým způsobem jste se dostali k boxerům ve Vimperku?

Kluci, kteří zde box dělají, jsou do tohoto sportu stejní blázni jako já. To se mi moc líbí. Chodí do práce a box dělají ve svém volném čase. Tak jsem vyrůstal i já, sport byl zábava a ne povinnost. Ti kluci jsou na tom stejně. Odtrénovali s námi a zase běželi do práce.

Měli jste hodně intenzivní trénink. Přibližte, jak vypadá takový den na soustředění.

Ráno jsme měli padesátiminutovou procházku, kdy jsme šli na Kašperk a zpátky do města. Dopoledne bylo pohybové cvičení s posilováním. S odhody balonů, práce s kužely a podobně. Hodně práce na nohách. Box není o tom, že člověk stojí a mlátí do pytle, ale hlavně o pohybu. Box je vlastně tanec.

Pro laika byl boxerský trénink prakticky nepředstavitelný. V takové vysoké intenzitě.

Byl to klasický trénink zaměřený na agresivitu a výbušnost. Z Kašperek se vracíme desátého ledna a čtrnáctého již odjíždíme na mezinárodní turnaj. Holky tedy již musejí být rychlé, agresivní a výbušné. Tady již jen dolaďujeme. Objemovou část dělaly celý prosinec se svými osobními trenéry. Nyní již čerpáme z toho, co mají natrénováno. Je tady osm holek a tři z nich letos budou bojovat o nominaci na Olympijské hry v Tokiu. Martina Schmoranzová ve váze do 69 kil, Lenka Bernardová do 57 kil a Barbora Suchánková ve váze do 75 kil. Je zde i Wendy Kučerová, která byla třetí na Mistrovství Evropy, Lenka Kardová, která se vrací z profíků do amatérů, a další holky z absolutní české špičky.

Není asi až tak běžné, že dělají ženy box. Nebo je to u nás jiné?

Na rovinu musím říci, že jsem zpočátku také nechtěl trénovat ženské a měl stejný názor jako Ruda Kraj, že ženská patří k plotně a ne do ringu. Ale taková je doba, ženská emancipace je velká a já poznal, že holky strašně moc chtějí. Už mi není dvacet a poznal jsem takovou sportovkyni, jako byla Jarmila Kratochvílová. A ty holky jsou stejného ražení jako byla ona. Strašně moc chtějí a přijde mi to, že chtějí více než kluci. Bojují, chodí do práce, aby mohly boxovat. Nejsou to žádné fifleny, ale amatérky, které pracují, studují a přitom sportují. Člověka pak nabíjí, když vidí, s jakou vervou trénují.

Jsme na začátku roku, jaké máte předsevzetí?

Dostat se na olympiádu. Tokio nás láká. Přiznám se, že když jsem sám boxoval, tak jsem strašně chtěl na olympiádu, a teď, když jsem trenérem, tak tam chci úplně stejně. Se svým asistentem Radkem Semanem uděláme vše pro to, abychom tam alespoň jednu holku dostali.

A jaké jsou šance?

Hodně malé. V jedné váze postoupí z Evropy třeba jen pět lidí. Dostat se na olympiádu je těžší než dříve a úroveň ženského boxu šla hodně nahoru. Ale budeme bojovat.