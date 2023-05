Házenkáři Třeboně v úvodním barážovém utkání o účast v I. lize doma podlehli béčku pražské Dukly 26:28. Pokud se Jihočeši chtějí posunout o soutěž výš, musí v odvetě na palubovce soupeře zvítězit aspoň o tři branky.

Třeboňští házenkáři bojují s béčkem pražské Dukly v baráži o účast v I. lize. | Foto: Stanislav Hladík

Hostující tým vstupoval do této série v roli mírného favorita, k čemuž jej předurčovalo suverénní prvenství v druholigové skupině Severozápadní Čechy, v níž během sezony neztratil ani bod, a také kvůli možnosti zapojit do hry některé pendly z extraligového kádru Dukly.

Jiskra naopak na účast v baráži kývla na poslední chvíli. Béčko Nového Veselí, které vyhrálo skupinu Jihovýchodní Čechy, totiž bojovat o postup do I. ligy odmítlo a podle svazových regulí byla tato možnost nabídnuta druhému týmu tabulky, což byli právě házenkáři Třeboně.

V prvním poločase úvodního utkání série, jež se hraje pohárovým způsobem a rozhoduje vyšší počet nastřílených gólů z obou duelů, vyzněl lépe pro Pražany, kteří si postupně vybudovali až šestibrankový náskok a úvodní dějství ovládli v poměru 14:10.

Po změně stran si hosté téměř dvacet minut udržovali odstup, který se hráčům Jiskry podařilo smazat v 51. minutě, kdy Posclan vyrovnával na 21:21. O osudu utkání rozhodla tříbranková šňůra hostujícího celku po níž se Dukla dostala do vedení 26:23, které už nepustila. Jihočeši si tak do odvety ponesou dvoubrankové manko, které rozhodně ještě neznamená konec nadějím, což potvrdil herně vyrovnaný průběh utkání u Světa.

„Základní cíl jsme splnili. Pořád jsme reálně ve hře o postup, a to je pro nás důležité. Jsme teprve v poločase a prohrávat o dva góly není špatné. Teď se připravíme na odvetu v Praze, kterou potřebujeme vyhrát o tři branky. Věřím, že na to máme a dáme do toho všechno,“ tvrdí odhodlaně hrající třeboňský kouč David Čapek.

Odveta je na programu už ve čtvrtek 18. května na palubovce pražské Dukly (19 hodin).

Jiskra Třeboň – Dukla Praha B 26:28 (10:14)

Branky: Baierling 8, Kubík 4, Zahradník 4, Povolný 3, Kostelecký 2, Pitoňák 2, Čapek 1, Podsclan 1, Brchaň 1 – J. Rakouský 7, M. Rakouský 7/1, Melich 6/4, Hrstka 3, Vojtela 2, Matějka 1, Nytra 1, Šebesta 1. Sedmimetrové hody: 1/0:5/5. Vyloučení: 3:1. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Jonáš, Rusanov. Diváci: 163.