Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Na dvou stolech se tentokrát představilo patnáct hráčů. "Začali jsme hrát ve čtyřech skupinách systémem každý s každým na pět vítězných her. Vždy nejlepší dva hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovacích čtvrtfinálových bojů. I zde se hrálo na pět vítězných her, až finále bylo na šest," uvedl k systému turnaje jeho organizátor František Kasl.

Tentokrát základní skupiny nepřinesly žádná převratná překvapení a vesměs postupovali do vyřazovacích bojů spolufavorité. Skupinu A vyhrál Jiří Vodička před Pavlem Kadlecem, béčko František Kasl před Petrem Maškem, céčko Petr Friedek před Jaromírem Lindou a déčko Josrf Zíka před Alešem Nechoďdomů.

Čtvrtfinálové souboje přinesly hodně vyrovnané souboje. J. Vodička postoupil přes A Nechoďomů až po rozhodující deváté hře. J. Linha porazil F. Kasla 5:3, stejně tak P. Mašek P. Friedka. J. Zíka pak přešel přes P. Kadlece po výsledku 5:2.

Semifinálové souboje byly překvapivě jednoznačnější. Jaromír Linha porazil Jiřího Vodičku 5:2 a po stejném výsledku přešel Josef Zíka přes Peta Maška. Dramatický duel se odehrál o místo třetí a J. Vodička přehrál P. Maška těsně 5:4. Finále pro sebe rozhodl Jaromír Linha výhrou nad Josefem Zíkou 6:3.

Pořadí nejlepší čtyřky: 1. Jaromír Linha, 2. Josef Zíka, 3. Jiří Vodička, 4. Petr Mašek.