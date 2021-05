Prvním turnajem, který se v této sezoně odehrál na antukových tenisových kurtech TK Prachatice, bylo klání ve dvouhře pro hobby hráče.

Tenisový hobby turnaj v Prachaticích. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Šestnáct tenistů bylo nalosováno do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým na čtyři vítězné hry. „Je třeba ocenit výkony všech hráčů. Vždyť jen ve skupině, i kdyby všechny zápasy skončily 4:0, tak je to osmadvacet gamů pro hráče. Již to je pořádný záběr,“ pochválil všechny účastníky ředitel turnaje a předseda TK Prachatice v jedné osobě Martin Wagner.