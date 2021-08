České Budějovice - 21letý sprintér Sokola ČB Tomáš Němejc (trenér Tomáš Najbrt) získal na mistrovství ČR do 22 let v Plzni po sobotním vítězství na 100 m druhý titul - vyhrál 200 m v novém rekordu šampionátu 20,62. Při protivětru 0,3 m/s byl druhý Eduard Kubelík z Jihlavy za 20,86, třetí Matyáš Koška (Dukla) měl 21,65. V kvalifikaci Tomáš vyhrál svůj rozběh a do finále šel s druhým nejlepším časem 21,79.

Logo Sokola opět zářilo. | Foto: Deník/archiv VLM

Lurdes Gloria Manuel, 16letá svěřenkyně trenérek Denisy a Šárky Chládkových ve VS Tábor, vybojovala v neděli stříbrnou medaili na mistrovství ČR do 22 let v Plzni. Na 400 m jen podlehla o 58 setin sekundy o pět let starší Nikoletě Jíchové z Dukly a časem 54,57 si vytvořila nový osobní rekord. Je to letos nejlepší dorostenecký výkon v České republice a desátý v této kategorii všech dob. V kraji všech dob je nyní pořadí: