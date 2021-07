Tomáš Němejc postoupil do semifinále ME do 23 let

České Budějovice - Druhým místem v rozběhu na 200 metrů si Tomáš Němejc (21, Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) vybojoval přímý postup do semifinále mistrovství Evropy do 23 let v Tallinnu, které bude na pořadu v sobotu odpoledne.

Logo šampionátu. | Foto: Deník/repro ČAS

V kvalifikaci bylo šest závodníků rychlejších - Williams Reais (Švýc.) předvedl 20,81, Jesús Gomez (Špan.) 20,86, Pol Retamal (Špan.) 20,90, Samuel Purola (Fin.) 20,99, Lukasz Zok (Pol.) 21,01 a Tomášův přemožitel z rozběhu Shemar Boldizar (Brit.) 21,04. Všechny časy jsou v "rejstříku" budějovické naděje, uvidíme, jak mu sobotní závod sedne…