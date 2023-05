/FOTOGALERIE/ O víkendu se jel první podnik motocyklového seriálu Mezinárodního MČR miniracing a to ve Vysokém Mýtě.

Matyáš Bařina si přivezl z Vysokého Mýta dvě třetí místa. | Foto: Archiv závodníka

Matyáš Bařina si přivezl z Vysokého Mýta dvě třetí místa.Zdroj: Archiv závodníkaMatyáš Bařina z Vlachova Březí jede v kategorii Ohvale 110. "V pátečních tréninkových jízdách jsme zajížděli nový motor a Maty tak mohl naplno trénovat až odpoledne. V sobotu při kvalifikaci jsme měli technický problém, při kterém Matymu stále ucházelo přední kolo. Proto zajel kvalifikaci na čtvrtém mistě, ze kterého startoval do obou závodů," hovořil o předzávodních strastech Matyášům otec Tomáš.

"V obou závodech se Maty pral se soupeři, co mu síly stačily a v obou vyjel třetí misto. Celkově si tak z Vysokého Mýta odvažíme také třetí misto a 32 bodů do tabulky soutěže," vrátil se k závodu Tomáš Bařina a doplnil: "Za čtrnáct dni se jedou závody v Písku a tam už se Matyáš hrozně těší. Je to prakticky naše domácí trať a Matyáš chce předvést co nejlepší výsledek. Každý, kdo bude chtít, může přijet Matyáše podpořit přímo do Písku, a to v sobotu 27. května na okruhu v Hradišti."

"Dík patří všem, co nás v závodění podporují. Největší dík patří Matyho babičce a dědovi, bez kterých by závody prakticky jezdit nemohl," dodal Tomáš Bařina.

Zdroj: Youtube