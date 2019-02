Jihostroj se chystá na souboj o postup do Final Four Českého poháru

Karlovy Vary - Volejbalisté Jihostroje Č. Budějovice usilují v K. Varech o postup do Final Four ČP. Pokud svěřenci trenéra Svobody chtějí přejít přes svého soupeře, musí vyhrát 3:1 nebo 3:0 a ještě by museli uspět v následném zlatém setu do patnácti bodů. Po jednotlivých setech budeme přinášet informace o změnách stavu. Aktualizovaný článek najdete na ceskobudejovicky.denik.cz

Jihostroj v Karlových Varech | Foto: Foto: Deník/ Jan Čech

Volejbalisté Jihostroje Č. Budějovice bojovali v K. Varech o postup do Final Four ČP. První zápas vyhráli Západočeši. Hosté z jihu ale skvělě zabojovali. Rozhodoval až zlatý set. "Nechci ho hrát," říkal trenér Karlovarska Petr Brom Deníku před zápasem. Nechtěl, ale musel. ČEZ Karlovarsko - VK Jihostroj ČB 1:3 (-16, -20, 11, -18), čas: 123 minut.

Zlatý set: 22:20! První zápas 3:1, postupuje Karlovarsko.

Jihostroj vlétl do zápasu sebevědomě, domácí k ničemu nepustil. Svěřenci trenéra Jana Svobody vyhráli rozdílem třídy. Hostům se opravdu dařilo. Jihostroj byl k nezastavení. Druhý set vyhráli hosté o pět bodů, už zbýval jen jeden set a o postupu do Final Four by rozhodl až zlatý set. Jenže trenér Petr Brom probral svůj tým ze šoku. Třetí dějství bylo spanilou jízdou jeho svěřenců. "Nevadí, lepší prohrát třetí set než zlatý," burcovali se Jihočeši.

Jihostroj už neměl kam couvnout. A také necouvl. Ani o milimetr. Jihočeši znovu nabrali sílu, chytili druhý dech, vyhráli 25:18, zápas celkově 3:1 na sety a rozhodoval poprvé v českobudějovické historii zlatý set! Nestačilo ani 15 bodů. Bojovníci z jihu odvrátili několik mečbolů, sami jich kopici nevyužili. Ve zlatém setu se skóre zastavilo až na stavu: 22:20.

Autor: Kamil Jáša