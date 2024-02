/FOTOGALERIE/ Počasí nepřeje zimním sportům, a tak i turisté z KČT Prachatice hledají náhradní programy. Vyrazili tentokrát na výlet na Strakonicko na zajímavou trasu podél řeky Blanice.

Prachatičtí turisté vyrazili na výlet kolem Blanice na Strakonicku. | Foto: Jiřina Froydová

S partou více než dvaceti turistů z KČT Prachaticemi jsme vyrazili vlakem do Čičenic, abychom se pokochali krásami okolí a vyrazili na výlet kolem řeky Blanice.

Přímo v Čičenicích jsme se byli podívat na kostel sv. Václava a zastavili se u Pomníku obětem 1. světové války. Pak již jsme vyrazili kolem Třešňovského a Milenovického rybníka do Milenovic. Zde jsme obdivovali stavidlový jez na řece Blanici. Z Milenovic jsme se vydali po žluté turistické značce podél řeky Blanice k Louckému mlýnu, kde je Alzheimer House. Po krátké zastávce na svačinu jsme pokračovali kolem Blanice do Vodňan. Po cestě jsme minuli několik krásnýl, ale zároveň i nebezpečných jezů. Ve Vodňanech jsme náš přibližně desetikilometrový výlet zakončili a vlakem se vrátili zpět do Prachatic.

Zajímavý a nenáročný výlet, který všem doporučujeme.

Autor: Jiřina Froydová