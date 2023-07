Tenisová sezona v TK Prachatice je ve své polovině. Soutěž družstev již je dohrána, na programu jsou však různé turnaje.

Prachatičtí tenisté pořádali celostátní turnaj kategorie C. | Foto: TK Prachatice

Ambicí TK Prachatice pro letošní sezonu v soutěžích družstev bylo se především zachránit v KP IV. To se s přehledem podařilo a prachatický klub skončil o skóre pátý za Vodňany. Celkem se soutěže zúčastnilo osm týmů. Největším pozitivem bylo, že se do týmu zapracovali mladí hráči (Tomáš Tručka s Jakubem Priharou) a hráčky (Wagnerová a Jílková – na hostování z LTC Viton České Budějovice). Na těchto hráčích by chtěl klub závodní družstvo stavět i do dalších let.

Druhý červencový víkend TK Prachatice organizoval 4. ročník tenisového turnaje mužů v kategorii C. Do turnaje se zapojilo 17 závodních hráčů, což je nejvyšší účast v historii tohoto klání. Mezi účastníky se objevili také dva odchovanci TK Prachatice, z.s. (Tručka s Priharou), bohužel vypadli v předkole, respektive prvním kole turnaje. Vítězem singlu se stal osmnáctiletý Jakub Kuba z LTC Viton České Budějovice, který má však prachatické kořeny. Deblovou část turnaje ovládli Vít Hrbek s Jakubem Kubou.

V polovině července se na prachatických dvorcích konal turnaj mixů. K němu více zde:

OBRAZEM: Prachatičtí tenisté uspořádali povedený turnaj smíšených párů

Prachatické tenisové kurty však budou i nadále středem dění a chystá se sem ještě několik akcí. Poslední červencovou sobotu se koná tradiční trojboj. "Tím, jak účastníci stárnou, přišli jsme s aktualizací sportovních disciplín. Z původních zůstala pouze tenisová čtyřhra. Nohejbal a penalty nahradí házení šipek a házení na koš," uvedl Martin Kutlák z TK Prachatice.

O víkendu 19. - 20. srpna se v Prachaticích hrají okresní přebory mužů. O týden později je na programu celostátní turnaj dorostenců kategorie C. Druhý víkend v září se koná podobný turnaj pro dorostenky pod názvem Kovi cup. V polovině září pak mají na programu okresní přebory dorostenci. Ve všech případech se jedná o turnaje registrovaných hráčů. Na sobotu 2. září je plánován turnaj deblů. Jená se o neoficiální otevřené klání pro mírně až středně pokročilé hráče.

Autor: TK Prachatice