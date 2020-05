Ve státem určeném režimu fungují antukové tenisové dvorce prakticky od poloviny dubna. V posledních dnech je zde plno na všech kurtech. „Když se ohlédnu zpátky, tak v tuto dobu zde takový zájem o tenis jako nyní nebyl. První víkend v květnu se začínaly hrát mistrovské zápasy a maximálně týden předtím se začalo trénovat. V tomto směru jsme paradoxně letos podstatně dále. Možná je to i tím, že jsou lidi nažhaveni na jakýkoliv sport. Uvidíme, jak se to bude odvíjet dál,“ kvituje zájem o tenis v Prachaticích na začátku sezony Martin Wagner.

Současná situace paralyzovala sport jako takový. Několik turnajů se nekonalo. „Vše začalo tím, že se zrušila část zimní halové sezony. To ovlivnilo výkonnostní hráče, kteří přišli o několik turnajů. V měsíci dubnu byly zrušeny veškeré okresní přebory a nyní byly zrušeny i veškeré turnaje až do 25. května. Čeká se na další vyjádření, co se pustí hrát a co ne,“ uvedl k současné situaci v tenise předseda klubu.

Prachatičtí byli připraveni naskočit i do soutěží družstev. Ty doznají oproti předchozím sezonám určitých změn. „Soutěže družstev na mistrovské bázi byly zrušené. Pro nás je to tak trochu smůla, protože jsme po dlouhé době chtěli do soutěží postavit tři týmy, z toho dva dospělých a jeden dorostu. Momentální situace je taková, že se bude hrát zkráceným vyřazovacím způsobem. Kdo vyhraje první zápas, zahraje si tři zápasy, kdo v prvním kole prohraje, tak si následně zahraje o umístění. Vše by mělo být odehráno prakticky v černu,“ doplnil k soutěžím družstev Martin Wagner s tím, že jde prakticky jen o zahrání, jelikož nepůjde o postupy ani sestupy.

Prachatičtí měli v plánu uspořádat v této sezoně i několik krajských mládežnických turnajů. Na ty by nakonec mohlo dojít. „Mají se hrát až v srpnu, takže pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak by se měly odehrát. Měli bychom pořádat turnaje starších žákyň a dorostenců. Na půlku července je plánován turnaj dospělých, tak uvidíme, zda se uskuteční. Jinak samozřejmě uspořádáme tradiční klubové turnaje a akce,“ doplnil k plánům TK Prachatice Martin Wagner.

Pravidelné tréninky mládeže pak podle slov předsedy klubu startují v pondělí 11. května. Navíc je na léto plánován tenisový kemp mládeže.