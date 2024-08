Třetí místo a bronzová medaile z letního mistrovství České republiky ve dvouhře žen v Ostravě, to je nečekaný a velmi dobrý výsledek. Tenistka Kamila Neradová si znovu řekla o pozornost. Dostala se do společnosti elity v tuzemsku. Pokud má dále stoupat, potřebuje vydatnější podporu sponzorů, aby mohla hrát v zahraničí. Chuť a snaha něco dokázat, houževnaté hráčce z Vlachova Březí na Prachaticku nechybí. Je stále amatérkou a hraje i v tuzemsku mezi profesionálkami. Přitom je mladá, je jí 22 let.

Je medaile z dvouhry na letošním letním mistrovství republiky jednotlivců v Ostravě z vašeho pohledu největší úspěch, nebo byste dala na první místo slovinský Maribor, kde jste před pěti lety vyhrála mezinárodní turnaj juniorek po postupu z kvalifikace?

Určitě bych na první místo dala Ostravu, protože je to soutěž dospělých. A hlavně je to mistrovství republiky, což má tady v českém tenistu z turnajů největší váhu. Vždycky jsem chtěla uspět na mistrovství republiky. Loni se mi to povedlo ve čtyřhře, když jsem také byla třetí. Ale letošní třetí místo ve dvouhře, to je o hodně víc.

Vy jste byla letos v Ostravě šestá nasazená. To je také dobrý počin. I proto, že pak dostáváte soupeřky, které jsou v žebříčku za vámi.

To mě také těší. Myslím si, že z naší jihočeské oblasti v ženách asi dlouho nikdo tak vysoko nasazený nebyl.

Prodala jste formu z poslední doby. Měla jste výborné výsledky. Jak jste se před turnajem cítila?

Měla jsem dovolenou a pak jsem byla nemocná. Hrála jsem dva turnaje v Lázních Bělohrad a ve Dvoře Králové a nebyla to žádná sláva. Moc mi to nešlo. Tak jsem se s trenérem Robertem Markem dohodla, že budu hrát víkend předtím v Pelhřimově na turnaji kategorie B, abych se do toho dostala. Finále jsem skrečovala, protože jsem musela odjet do Ostravy.

V prvním kole dvouhry v Ostravě jste měla za soupeřku Michaelu Veselou z Lokomotivy Plzeň. Moc jste ji nešetřila, dala jste jí dva kanáry.

Ono se říká, že první kolo je hodně těžké, když si zvykáte a musíte něco uhrát. Přála jsem si, v uvozovkách, lehčí soupeřku, abych začátek turnaje chytila. Říkala jsem si, že to docela vyšlo, protože v Plzeňském kraji teď taková konkurence není. Soupeřka byla o pět let mladší a byla na ní vidět nervozita. Hned jsem našla způsob, jak na ni hrát a ona pak dělala chyby. Bylo to pro mě docela snadné kolo.

Ve druhém kole na vás narazila Tereza Vajsejtlová z Benátek, která je o devět dní mladší než vy. Na žebříčku jste před ní o 14 příček, to není moc. Ztratila jste s ní druhý set, první a třetí jste však vyhrála jistě.

Věděli jsme s trenérem Markem, že předtím vyhrála akademické mistrovství republiky, když ve finále porazila dobrou hráčku, Kubáňovou. Ta už hrává i na okruhu WTA. Vajsejtlová vyhrála i další turnaje, měla formu. V prvním kole porazila moji partnerku ze čtyřhry Škrabalovou a ta také hrála dobře. Takže jsme věděli, že je našlapaná.

Asi to nebyl lehký zápas.

Šla jsem do toho s tím, že spíš ona je favoritkou, i když jsem byla výše nasazená. Dlouho mi nešel servis. To mě docela mrzelo, ale první set se mi celkem povedl. Ve druhém setu byl servis lepší. Ve třetím setu už jsem dvojchybu neměla a hra se mi celkem dařila. Chytila jsem se, zatímco soupeřka postupně odcházela.

Ve čtvrtfinále jste měla proti sobě Chrisstoffels z Hradce Králové. Ta byla pro nasazení předposlední, ale překvapila.

Vůbec jsem nečekala, že se do čtvrtfinále dostane. Tam byla ve druhé čtvrtině pavouka jako čtvrtá nasazená Munzarová. Počítala jsem s tím, že se na ni dostanu. Nebylo by to nic lehkého, protože Munzarová předtím vyhrála v krátké době tři turnaje nejvyšší kategorie A. Hraje rychle, má dobrý servis. Ale právě s Chrisstoffels v prvním kole ve třech setech prohrála.

S Chrisstoffels jste ztratila jen tři gamy ve druhém setu.

Zápas se mi docela povedl. V dubnu jsem ji porazila na áčku v Pardubicích šest tři, šest dva. Věděla jsem, co hraje a co mohu čekat. Dařilo se mi, hrála jsem uvolněně. Také jsem věděla, proč se proti ní nedařilo Munzarové, která se snažila hrát na dva míče. Bylo to o semifinále a bylo to i o hlavě.

V semifinále jste hrála proti první nasazené, Wirglerové ze Znojma.

Byl to s Pelhřimovem můj asi sedmý zápas v řadě. Chtěla jsem být uvolněná, že nemám proti první nasazené co ztratit. Jenže jsem ji ještě nikdy neporazila. Má řadu věcí připravených tak, že je zvládá zařadit i při utkání. Hraje technické údery, čopy, mění rytmus. Přece jen jsem byla unavená a nepovedlo se mi ji potrápit.

Hrála jste sedm dní v řadě. Nakonec jste skrečovaly i čtyřhru.

To ale nebylo z mojí strany. My jsme první kolo debla rozehrály jeden den a za stavu pět pět muselo být utkání pro tmu přerušené. Druhý den mi zavolala moje spoluhráčka Škrabalová, že má úžeh a nemůže nastoupit. Takže jsme utkání skrečovaly.

Troufla byste si na stálé výjezdy například na okruhu ITF?

Už jsem v minulosti hrála turnaje ITF a letos jsem vyjela do Maďarska, kde jsem uhrála první kolo kvalifikace a ve druhém jsem těsně podlehla Italce šest sedm, šest sedm. Vyhrát ten zápas, dostala bych se do hlavní soutěže s dotací 15 tisíc dolarů.

Vy jste do zahraničí jezdila i předloni.

Byla jsem několikrát v Rakousku a taky ve Slovinsku. Začátky jsou těžké, nemám potřebné body. Jednou jsem se dostala do hlavní soutěže a párkrát jsem uhrála první nebo druhé kolo kvalifikace. Cestování do zahraničí by mi nevadilo. Rozhodující jsou peníze, protože to stojí dost.

Pokud by tedy byla šance, turnaje na okruhu ITF byste zkoušela?

Samozřejmě. Holky, které to hrají, mají obrovskou výhodu, že poznají i zahraniční hráčky. Jsou na celosvětovém žebříčku, mají více nahráno a mají i více sebevědomí. Pro mě je těžké hrát proti nim na republice. Třeba Laboutková, která v Ostravě jako nasazená dvojka vyhrála, je na světovém žebříčku někde kolem 700. místa. A jezdí na turnaje do zahraničí stále, každý víkend. Málokdy hraje v Česku. Má zkušenosti, které pomáhají vyhrávat vyrovnané zápasy.

Co chybí k bodům, abyste měla lepší losy?

Potřebovala bych uhrát dvakrát kolo v hlavní soutěži. Pak bych body měla a byla bych na žebříčku WTA. Když tam budu, mohu jezdit na lepší turnaje a nemusela bych hrát ani kvalifikace. A také bych mohla hrát lepší soutěže družstev. Hráčky, které mají body, hrají extraligu nebo první ligu a jsou oslovované i ze zahraničí na podobné úrovni.

Takže je to váš cíl.

Ano, je to můj cíl. Dá se říci, že v Česku jsem na žebříčku vysoko (38.), ale umístění na mezinárodním žebříčku by mi pomohlo více.

Je pravda, že se stále zlepšujete, jdete pořád nahoru. Ale chybí vám zahraniční zkušenosti. Prospívá vám viditelně i spolupráce s trenérem Markem.

Myslím si, že bych si na mezinárodní okruh zvykla a pak bych mohla porážet i lepší hráčky. Pan trenér by jistě taky byl rád, kdybych se mohla ze zkušeností ze zahraničí dál posouvat.

Autor: (jts)