/FOTOGALERIE/ Antukové tenisové kurty prachatického Tennis clubu byly dějištěm v pořadí již patnáctého ročníku turnaje dvojic J&B cupu, který společně pořádají dlouholetí členové klubu Jiří Hagara s Oldřichem Beerem.

V Prachaticích se hrál 15. ročník tenisového J&B cupu. | Foto: Jiří Hagara

J&B cup se hraje netradičním způsobem. Šestnáct hráčů bylo rozděleno do dvou "výkonnostních" skupin a v nich si vylosovali svá čísla. Ta je však nepřiřazovala do dvojice pro celý turnaj. Podstatou je, že se hráči v jednotlivých dvojicích neustále mění a nemůže se stát, že by se za celý turnaj potkali dvakrát.

Turnaj se hrál na sedm půlhodinových kol. Vždy po půl hodině se dohrával rozehraný game a výsledkem po něm utkání končilo. Mohlo tedy dojít i na nerozhodné výsledky. Za vítězství každý člen vítězné dvojice obdržel dva body, v případě remízy si všichni připsali po bodu.

Pořadí dvojic nakonec určil prostý součet bodů nahraných ze všech sedmi odehraných kol. A na konci to bylo opravdu hodně těsné.

Vítězem se stala dvojice V. Kříž (11 bodů, první psaný je vždy ze skupiny A) - V. Fiala (12). Druzí skončili P. Mrzena (10) - P. Trkovský (10) a na místě třetím K. Malý (10) - V. Tomášek (7). Další pořadí: 4. J. Nerad (7) - V. Sosna ml. (6), 5. V. Sosna st. (7) - M. Bednář (5), 6. V. Bednář (6) - L. Bednářová (5), 7. E. Hošek (4) - M. Kochma (5), 8. F. Žák (1) - M. Šodek (4).