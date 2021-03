Pandemie trápí také sportovce. Nevyhnula se ani tenisovým halám a kurtům.

Organizace akcí ze zimní termínové listiny tenistů v celé České republice je na amatérské úrovni do odvolání pozastavena. Pokud by se otevřely možnosti ke sportovním aktivitám, tenis v jihočeské oblasti by mohl začít ihned plnit svůj program. Soutěže, které řídí JTS, jsou rozlosované. Další termíny (a pořadatelé) jsou známé včetně letních turnajů jednotlivců kategorie B.

Rozhoduje vyšší moc způsobená pandemií. „Soutěže družstev jsou rozlosované, termíny letních oblastních přeborů jednotlivců i jejich pořadatele jsme také určili,“ potvrdil předseda JTS Miloslav Hlaváček

Neuskuteční trojutkání žactva do 12 a do 14 let H.Rakousy – D. Bavorsko – Jih. kraj. 30. ročník akce, která nemá ve vztazích tří regionů obdoby, se po roce opět nekoná. Hrát se mělo v Č. Budějovicích loni na jaře. Zvažoval se termín v září, opět to nešlo. „Rozhodnutí všech tří stran o tom, že se letos hrát nebude, je definitivní.“

JTS čeká na možnost vyhlásit Kanáří naděje za rok 2020. Zatím k tomu podmínky zdaleka nejsou. „Nemůžeme čekat dlouho,“ je si vědom Hlaváček. „Zároveň však chceme vyhlášení uspořádat tradičně, abychom nepřipravili naše naděje o všechny pocty.“ Soutěže družstev v jihočeské oblasti jsou připravené včetně postupů i sestupů. Do 31. 1. nahlásily kluby a oddíly včetně Pelhřimova a Humpolce z Vysočiny týmy pro jednotlivé soutěže ve všech kategoriích. Následně připravil KTS svaz po rozlosování i rozpis všech soutěží. Miloslav Hlaváček upřesnil, že všechny podklady jsou na stránkách krajského svazu jihocesky.cztenis.cz .

„Současné omezení kontaktů i další opatření kolem pandemie u nás respektujeme. Celou sezonu jsme také připravili za dodržování všech hygienických opatření,“ ujistil Miloslav Hlaváček. „Jsme si vědomi, že může stejně jako loni dojít k redukci celého programu. Pak bychom postupovali podobně jako v loňském roce.“ Loni svaz redukoval soutěže jen pro ty, kteří hrát chtěli. Postupy i sestupy v rámci oblasti byly zrušeny.

OP jednotlivců 2021: Baby 12. – 13. 6. Jiskra Třeboň. Ml. žactvo 22. – 24. 5. TK Písek. St. žactvo 12. – 14. 6. TK Pelhřimov. Dorost 22. – 24. 5. LTC České Budějovice. Dospělí 12. – 14. 6. LTC Tábor 1903.

Tenis aktuálně: STÚ ČTS vydal sdělení, ve kterém zrušil soutěže dle celostátní zimní termínové listiny do 31. března 2021 včetně. Halová mistrovství republiky se letos hrát nebudou. O letních soutěžích smíšených družstev, kam spadá II. liga a divize dospělých, a dále všechny nejvyšší soutěže smíšených družstev dorostu a žactva, rozhodne odpovědný úsek ČTS do 24. března. ČTS ponechává organizaci ostatních nižších soutěží smíšených družstev všech kategorií na oblastních tenisových svazech bez toho, že by sám určoval termíny. (jts)