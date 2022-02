Miroslav Urbánek získal diplom za dobře a rychle zvládnutou překážkovou dráhu v soutěži Agility ve věkové kategorii 7 – 9 let. U dívek ve stejné věkové kategorii získala zlatou medaili Kristýna Černá v soutěži Super kop, což je kop na cíl na rychlost. Ve věkové kategorii 10 – 14 let získal Lukáš Faltus stříbro v soutěži kihon, to znamená správě provedené základní techniky. Nejúspěšnější člen výpravy Slavomír Černý získal bronz v soutěži kihon za Lukášem Faltusem a soutěž Super kop vyhrál.

Mladým závodníkům Tatranu gratulujeme a věříme, že prachatická líheň karate opět ukáže, že není na jihu Čech jen do počtu.

Autor: Pavel Vlk, trenér Karate Tatran Prachatice