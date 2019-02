Tábor – Stanislav Bambula prožívá cyklokrosové vrcholy ve dvou rolích. Jako trenér profesionálního týmu CT ČEZ Tábor, ale také jako trenér české cyklokrosové reprezentace. S úsměvem na tváři projel kolem obřího poutače, který na kruhovém objezdu v Táboře láká závodníky a hlavně fanoušky na MS 2015. „Je pěkně vidět," pokyvuje hlavou.

Trenér týmu CT ČEZ Tábor a reprezentace Stanislav Bambula | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Kdo projede kolem pyramidy, bude podle legendy zbaven všech starostí, navíc ho nabije potřebná porce energie k překonávání všech problémů. „Jezdím okolo denně, že bych ale objížděl pyramidu kolem dokola, to zase ne, nejsem cvok," říká Bambula v legraci. Pár hodin před startem závodu SP ale bleskurychle přeladí na vážnější notu: „Všechno běží podle plánu, nemám indicie, že by někdo měl zdravotní problémy."

Od svých svěřenců chce výsledkové zlepšení. „Jednoznačně čekám, že se polepší Ťoupalíkův výkon v juniorech, určitě je na tom velmi dobře Dejmek, který ve Valkenburgu šestkrát spadnul," vrací se k prvnímu závodu SP. „Jsem věčný optimista, ve třiadvacítkách by mohli Boroš nebo Skála zajet dobrý výsledek," uvažuje. Bambula chystá své ovečky na rychlou trať. „Bude se na ní létat, každá chyba bude smrtící."

