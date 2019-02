Jihočeský kraj - Výrazným oživením a zpestřením ve světě sportu by měl být vznik nového týmu, který navazuje na velmi pestrou a bohatou tradici jindřichohradecké cyklistiky.

Závodníky čeká tvrdá práce:

„Na scénu vstupujeme s odhodláním prosadit se na české cyklistické scéně,“ představuje cíl RBB Invest Force Cycling Teamu jeho manažer Lukáš Horák.



„Začlenění mládeže pod vedením trenéra Pavla Vršeckého nám přišlo jako ideální koncept pro podporu mladých talentů. Zároveň jsme vytvořili navazující krok a to ve skupině závodníků přecházejících do kategorie U23,“ doplnil už zkušený cyklistický expert Jan Hájek, který v nově vzniklém klubu bude plnit roli šéfa. Jeho slova Lukáš Horák ještě doplnil. „Zajistit potřeby mládeže a zároveň vhodně na tuto skupinu navázat výběrem v kategorii závodníků do třiadvaceti let je velice náročný úkol.“



Kromě toho se v barvách ambiciozního cyklistického týmu objeví i ženy.



Pavel Vršecký patří mezi cyklistickým experty mezi nejzkušenější odborníky. Je považován za nejúspěšnějšího trenéra československé dráhové cyklistiky vůbec. Ke zrodu nového týmu, kde se bude na výsledcích podílet jako trenér, říká: „Všechny výsledky jsou vždy založené na spolupráci. To je alfa a omega cyklistiky. Jedinec moc nezmůže. Kolektiv je dobrý nejen pro závody, ale i pro trénink. Kluci v loňské sezoně výborně reprezentovali v zahraničí, hlavně v Itálii a Polsku. Tihle závodníci určitě mají perspektivu, navíc je trénink baví, což je také velmi důležité.“



Na české scéně se pravidelně prosazoval junior Jakub Bouček. „Pravidelně oblékal reprezentační dres.“ Dařilo se i kadetovi Jakubu Čekalovi. „V Českém poháru na silnici dohromady vybojovali pět pódiových umístění.“ Josef Čekal na sebe upozornil zejména v Itálii, když na GP Sappada, závodu kopírující etapu Giro d'Italia, obsadil v silné konkurenci třetí místo. „O ještě větší úspěch se zasloužil v Polsku, kdy se dokázal prosadit v konkurenci juniorů a vybojoval třetí místo v etapě na Tour Dolny Slask a třetí místo v celkovém hodnocení Po ziemi Lodzskiej,“ dodal manažer Lukáš Horák.

Jakub Bouček, kromě svých reprezentačních povinností, výborně zvládl závody v Rakousku, kde se dokázal prosadit na stupně vítězů.



Sportovní ředitel František Pileček ke složení týmu U23 říká: „Byl a je to opravdu nelehký úkol, ale beru to i jako výzvu. S manažerem jsme se rozhodli a začali dávat dohromady kategorii U23 celkem pozdě, a tak většina talentovaných juniorů měla podepsáno, nebo jednala. Vše jsme nakonec přehodnotili a vydali se pro tento závodní rok klidnou cestou s tím, že pro nadcházející sezony budeme počítat s deseti až dvanácti závodníky kategorie do třiadvaceti let.“ Podle Pilečka bylo a je velikým přínosem pro tým U23 bylo angažování trenéra Michala Kollerta. „Jeho tréninkový proces s individuálním přístupem ke každému závodníkovi spolu s testy, které kluci absolvovali u Aleše Řehoře v Brně, je neocenitelný, v tuto dobu jsem s přístupem všech stran velice spokojen.“



Vybudování týmu, který se zaměřuje na mládež a jeho přestup do kategorie U23, je v českých podmínkách velmi náročný úkol. „Je to opravdu velice těžké, a proto jsem rád, že tým s tímto konceptem mohl vůbec vzniknout.“

Složení týmu

Kadeti: Jan Vondráček, Josef Otta

Junioři: Jakub Bouček, Josef Čekal, David Kopelent

U23: Jáchym Štemberk, Jakub Pileček, Ondřej Mach a Jan Vochoska

Ženy: Tereza Valentová a Veronika Kotalová

Závodní program:

Závody v Leondingu (Rakousko), Hlohovec, Velká Bíteš. „Určitě pojedeme celý ČP, RBB Tour a Okolo jižních Čech.“

V zahraničí závody v Německu, Polsku, Rakousku a Belgii.



V únoru čeká RBB Invest cycling team čtrnáctidenní společné soustředění ve španělském Calpe.



Na začátku března se U23 opět vrátí na dset dní do Calpe a mládež odjede na soustředění do italské Montebelluni.

Vedení týmu: Jan Hájek, Lukáš Horák

Trenér mládeže: Pavel Vršecký

Sportovní ředitel: František Pileček

Trenér U23: Michal Kollert

Sportovní lékaři: Karel Martínek, Aleš Řehoř

Koordinátorka: Romana Klementová

Mechanici a doprovod: Jiří Šlemr, Pavel Štemberk, Pavel Čekal