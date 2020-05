Ústředním důvodem tohoto rozhodnutí je pochopitelně těžko odhadnutelná situace v boji s onemocněním covid-19. K verdiktu pořadatelů přispěli i potíže spojené s vynuceným přesunem centra závodu z osvědčeného náměstí T.G.M.

O CO TÁBOR LETOS PŘIŠEL?

Každoroční podnik se řadí k nejstarším evropským triatlonovým akcím; letos měl napsat do své kroniky už sedmatřicátou kapitolu, čímž se řadí k nejstarším podnikům v tomto odvětví na starém kontinentu. Jeho první ročníky se odvíjely na olympijských distancích, v současnosti se ale odehrává na sprinterských tratích.

Od roku 2010 je součástí a hlavním tahákem Táborského triatlonového festivalu závod Evropského poháru juniorů, který si v očích evropských činovníků i samotných závodníků vydobyl skvělé renomé. Jeho atraktivita i špičkové zabezpečení lákala do Tábora elitní juniorské borce nejen z evropských zemí, ale například i z Izraele, Nového Zélandu a dalších mimoevropských států.

V atraktivním táborském prostředí měli i letos bojovat mladí závodníci v kategoriích žactva o republikové mistrovské tituly, pro ostatní tuzemské kategorie představoval závod honbu za cennými body do hodnocení Českého poháru. Svá mistrovská klání obvykle absolvovali u Jordánu také akademici a armádní sportovci.

RIZIKO BY BYLO VELKÉ

Táborští pořadatelé sice původně svůj osvědčený organizační mechanismus uvedli do pohybu, ale po vývoji událostí a důkladném zvážení všech okolností nechali zvítězit rozum nad pocity. Pandemie koronaviru navíc nebyla jedinou překážkou k zachování vysokého kreditu táborských klání. Vzhledem k rekonstrukci Budějovické ulice coby hlavní dopravní tepny ve městě byli totiž organizátoři nuceni hledat zázemí pro závod v jiné městské destinaci, přesněji řečeno u stadionu Míru a na Sokolské plovárně. Ani tam ale nebyla situace kvůli nedaleké výstavbě sportovní haly úplně optimální.

Hovoří o tom i člen výkonného výboru Triathlon Teamu Tábor Karel Hotový starší. „Riziko by pro nás bylo až příliš vysoké. Pustit se do něčeho takového s tak nejasným koncem by bylo dobrodružství. Stálo by to hodně úsilí i peněz, aniž bychom mohli zaručit, že se závod uskuteční, nebo že dokážeme zaručit jeho klidný průběh a dostojíme sponzorským smlouvám,“ prohlásil.

NÁHRAŽKU POŘADATELÉ ZAVRHLI

Na zrušení letošního ročníku jednoho z nejvýznamnějších sportovních podniků na jihu Čech se tradiční pořadatelská parta jednomyslně shodla. Nabízí se otázka, zda v návaznosti na vývoj rozvolňovacích opatření nechtěli Táborští alespoň symbolicky sáhnout ke „komornější“ variantě závodu. „Usoudili jsme, že by to nebylo šťastné,“ prohlásil předseda Triathlon Teamu Tábor Martin Hotový, jenž zároveň plní roli sportovního ředitele České triatlonové asociace. „Náš závod si vydobyl značnou prestiž a nechtěli jsme ji oslabit tím, že bychom ho narychlo něčím nahrazovali. To by nemělo smysl,“ vysvětlil Martin Hotový.

DRUHÁ ODMLKA V BOHATÉ HISTORII

Na sedmatřicátý ročník si bude muset triatlonový svátek v Táboře počkat do příštího roku. Jeho strůjci už se v podobné situaci jednou ocitli. Ke zrušení závodu musela pořadatelská parta z Triathlon Teamu sáhnout v roce 2013; tehdy ustoupila komplikacím spojeným s pracemi na odbahnění Jordánu, resp. živelné pohromě, která veškerou činnost zmařila. „Povodeň tehdy provalila hráz oddělující odbahňovanou část nádrže od té druhé. O rok dříve se nám navzdory prováděným pracím povedlo závod uskutečnit, ale na tohle jsme byli krátcí,“ poznamenal Martin Hotový.

Nezbývá než věřit, že se sportovní klenot už v příštím roce znovu naplno rozzáří a Tábor se znovu zařadí mezi destinace, kam se tuzemští i evropští závodníci znovu rádi vypraví.