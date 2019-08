Prachatice – V závodním poli všech soutěží, které se konaly v rámci Xterra Czech, se představili závodníci prachatického ŠuTri. Vesměs se objevovali v popředí závodu a nakonec i na stupních vítězů.

„Nejprve bych rád řekl, že se pořadatelům podařilo něco úžasného. Osobně jsem za dlouhá léta mého působení v triatlonu na podobně velké akci nebyl a je něco úžasného, že se to podařilo v Prachaticích. Zúčastnil jsem se všech závodů a bylo to super, moc jsem si to užil,“ pochválil pořadatele akce trenér ŠuTri Miroslav Lorenc.