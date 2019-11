„Každý rok seriál začíná Prachatickým triatlonem, ale tentokrát jsme ho museli z důvodu rekonstrukce bazénu přesunout až na září a paradoxně tentokrát celý seriál u nás končil. Rozhodovalo se zde o celkovém pořadí,“ začal hodnocení sezony trenér prachatických triatlonistů Miroslav Lorenc.

ŠuTri Prachatice sbíral úspěchy i v mládežnických kategoriích. „Dorůstají potomci našich závodníků a již se objevují na závodech. Nemusíme mít o prachatický triatlon obavy. V mládeži náš klub dobře reprezentoval Míra Mach, který skončil ve své kategorii třetí. Kačka Hronová byla druhá, výborně závodili i kluci Plánků. V Junior cupu se závodí v aquatlonu, duatlonu i triatlonu, takže si to děti užijí,“ uvedl k mládeži Miroslav Lorenc.

Jihočeský pohár dospělých je směsicí silničního a terénního triatlonu. „Letos se pět závodů jelo na bikách a šest na silničním kole. Někdo se horským kolům vyhýbá, ale Prachatický triatlon letos vydělal na vyrovnanosti celého seriálu. Jelikož ještě nebylo rozhodnuto, sjela se sem velká konkurence. Nakonec dopadl Jihočeský pohár pro naše barvy historicky nejlépe. V mužích obhájil prvenství Honza Hron, mezi ženami vyhrála nadějná Eliška Korytarová a vše jsme dovršili v družstvech, které ve složení Korytarová, Hron, Plánek a Toul také zvítězilo. Za námi skončila dvě družstva TriSK České Budějovice. Pobrali jsme však nejen tyto nejvíce ceněné kovy, ale i výhry v dílčích věkových kategoriích. Na Jihočeském poháru se mi letos líbilo to, že se začínají do seriálu vracet bývalé české reprezentantky, třeba Aneta Grabmüllerová absolvovala několik závodů. To potvrzuje, že Jihočeský pohár láká a má smysl,“ doplnil Miroslav Lorenc.