I přes současné vládní restrikce v oblasti sportu se další ročník Šumavského maratonu uskuteční ve dnech 26. – 28. února. V pátek a sobotu je možno závod absolvovat volnou technikou od 9 do 18 hodin, v neděli pak klasicky od 9 do 16 hodin. „V místě tradičního startu na Kvildě je připravena časomíra a každý může závod absolvovat individuálně,“ vzkazuje lyžařům Petr Steinbach z pořadatelského klubu.

Pro dospělé lyžaře budu připraveny trasy 8, 18 a 36 kilometrů. Na neděli bude navíc připravena i trasa na 30 kilometrů. Pro děti budou připraveny trasy 1, 2 a 3 kilometry. „V pátek a sobotu budou trasy připraveny na volnou techniku s jednou stopou pro klasiku, v neděli pak bude vše pro klasickou techniku,“ doplnil Petr Steinbach.

Do závodu je možno se přihlásit přes registrace.sportsoft.cz . „Zakoupením příspěvku je možné pouze online a každý účastník tak přispěje na úpravu šumavských stop a lyžování v regionu,“ doplňuje Petr Steinbach.

Výše příspěvku je 250 korun pro dospělého a 100 korun pro děti do 18 let. Příspěvek lze zakoupit nejpozději 22. února do 12 hodin. „Všichni přihlášení pak obdrží poštou účastnický balíček s čepicí, účastnickou medailí, startovním číslem s čipem a podobně. Medaili a dárek tak dostane i ten, kdo se třeba na poslední chvíli rozhodne, že závod nepojede,“ vzkazují pořadatelé a doplňují: „Trasu si projíždí každý individuálně v libovolném čase, tak abychom dodrželi všechna platná nařízení Vlády ČR.“

Všichni zúčastnění pak musejí dbát na pravidla v místě startu. „Startovním koridorem je možné se pohybovat libovolně. Až se účastník rozhodne, že chce odstartovat, jde do odděleného koridoru se startovní brankou, kterou projede a od té chvíle se mu měří čas. Pozor, startovní brankou je možné projet pouze jednou,“ dodává Petr Steinbach s tím, že dle současných pravidel nelze zajistit pro závodníky občerstvení ani zdravotní nebezpečí. Každý účastník tak vstupuje na trať individuálně a na vlastní nebezpečí.

„Věříme, že i v této nelehké době vyrazíte na chvilku se projet a načerpáte sílu ze zdravého pohybu. Děkujeme za Vaši podporu, moc si jí vážíme a doufáme, že se v roce 2022 sejdeme u řádného Šumavského skimaratonu,“ vzkazují lyžařům pořadatelé z Fischer Ski klubu Šumava Vimperk.