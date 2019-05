Jednota sdružuje celou řadu klubů, které svou činnost prezentovaly 8. května ve sportovním areálu a na zimním stadionu. Fotbalisté uspořádali turnaj přípravek, volejbalistky turnaj trojiček, ukázky ze svého sportu ukázali i stolní tenisté, florbalisté, boxeři, sportovní gymnastky. Své umění prezentovaly mažoretky a nechyběly ani tance.

„Přemýšleli jsme s tajemníkem tělovýchovné jednoty Honzou Králem, jak všechny sporty, které pracují pod Šumavanem Vimperk, spojit, dostat je na stejnou vlnu. Takovýto sportovní den je řešením, kdy jsou všichni schopni se domluvit na jeden okamžik, aby předvedli, co všechno umí. Od nějakého roku 1987 podobná akce ve Vimperku nebyla a chtěli jsme propojit Areál letních sportů i se zimním stadionem a věřím, že to vyšlo,“ uvedl k zajímavé akci předseda TJ Libor Kudláč.

Využívání zimního stadionu i v letních měsících bývá všude diskutovaným tématem. Sporty, které se jinak provozují v jiných prostorách, našly tentokrát útočiště právě v útrobách vimperského zimního stadionu. „Přemýšleli jsme, že bychom například box nechali v boxovně, ale pak jsme si řekli, že by nebylo dobré, aby lidé přecházeli různě po Vimperku, a rozhodli se dát vše na jedno místo. Navíc jsme si chtěli vypůjčit umělou hrací plochu na florbal, abychom ukázali i našim radním, že by využití zimního stadionu i v pěti měsících, kdy neslouží hokeji, mělo smysl,“ doplnil předseda tělovýchovné jednoty.

Podobné akce bývají navíc výbornou náborovou příležitostí pro jednotlivá sportovní odvětví. „To byl také jeden z důvodů, proč jsme tuto akci dělali. Jednotlivé sporty měly možnost se ukázat veřejnosti.

Kromě fotbalu se představili členové našich vlastních oddílů. U fotbalu je to jiné, pokud jsme chtěli udělat turnaj, museli jsme pozvat i kluby z jiných oddílů. Ale po domluvě s předsedou fotbalistů Jaroslavem Uhlíkem bychom chtěli z tohoto turnaje přípravek udělat tradici. Dík patří všem klubům, jak ke své prezentaci přistoupily a věřím, že jsme tímto odstartovali tradici podobného setkávání sportů i do dalších let. Chceme všem sportům v rámci naší tělovýchovné jednoty dávat stejný prostor a žádný z nich pro nás není důležitější než jiný,“ doplnil ke sportovnímu dni ve Vimperku Libor Kudláč.