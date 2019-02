České Budějovice – Po úspěšných letech prožitých v českobudějovickém Jihostroji odchází. Michal Sukuba byl dokonce v jednom období kapitánem nejlepšího českého volejbalového celku. Teď ale přichází změna. Tady najdete kompletní znění rozhovoru, který ve středu vyšel v tištěném vydání Deníku

Michal Sukuba z Jihostroje | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Po úspěšných letech prožitých v českobudějovickém Jihostroji odchází. Michal Sukuba byl dokonce v jednom období kapitánem nejlepšího českého volejbalového celku. Teď ale přichází změna.



Vy jste přišel do Jihostroje z tehdejšího týmu Opavy, jste odchovancem olomouckého volejbalu. Jak dnes hodnotíte vaše tehdejší rozhodnutí, které vás zaválo na český jih?

Nikdy ničeho nelituju. Jsem rád, že jsem mohl v Budějovicích hrát. Náramně jsem si tady všechny sezony užil. Pár medailí jsme vyhráli. Se svým působením v Jihostroji jsem spokojený.



Na jihu Čech jste celkem velmi úspěšně odehrál šest sezon, změnil jste se za ty roky?

Každý se postupem času nějak vyvíjí, postupně dospívá, mění svoji osobnost.



Je nějaký zápas, který se vám nesmazatelně vepsal do paměti?

Asi to bylo vítězství v Cuneu. Takový zápas utkví v paměti každému.



A v české nejvyšší soutěži? Který duel byl výjimečný?

V lize to je hodně zápasů. První titul si ale pamatuju ze všeho nejvíc, vyhráli jsme ho s Jihostrojem po mém přestupu z Opavy, tehdy to pro České Budějovice byl třetí v řadě. Tím byl zvláštně výjimečný.



Za šest let jste nasbíral zlaté medaile, narodila se vám dcera, ženatý ale nejste?

Neoženil jsem se, ale dceru mám, to je pravda. Stihli jsme ji přivést na svět. To si myslím, že nás změnilo všechny. To je krásná věc, náramně si ji užíváme.



Jmenuje se Sofinka? Bude jako rodiče také volejbalistka?

Nevím. Vybere si sama. Předpoklady v rodině na to má, ale jestli bude volejbal hrát, nebo ne, to už si půjde sama vlastní cestou.



Když se vrátíme ještě ke konci letošní sezony, dostal jste nabídku na prodloužení smlouvy?

Nabídku jsem dostal. Mohl jsem podepsat novou smlouvu na rok plus opci. Zvažovali jsme další varianty, v Jihostroji bych byl s největší pravděpodobností zase třetí blokař, moc času na hřišti bych neprožil. Postupem let, jak člověk stárne, tak bych chtěl co nejvíc hrát.



Na střídačku se vám moc nechce? Za čtrnáct dní vám bude třiatřicet, to přece není moc…

Končit kariéru chci na hřišti. Ne ve čtverečku, ve kterém jsou hráči pro střídání.



Jaké varianty jste zvažoval? Bylo jich hodně?

Některé tu byly. Nakonec jsem vedení Jihostroje poděkoval za spolupráci, za šest krásných let, novou smlouvu jsem v Českých Budějovicích neakceptoval, nepodepsal.



Rozhodovali jste se s přítelkyní?

Přesně tak. Doma jsme to společně probírali. Zvažovali jsme, co by pro nás bylo nejlepší. Ohled jsme samozřejmě brali také na malou. V Českých Budějovicích jsme byli náramně spokojení, šest let je ale na jeden klub a na jednoho hráče dlouhá doba. Tak dlouho jsem zatím nikdy na jednom místě nevydržel. Ke sportu změny a přestupy v kádrech prostě patří.



Vypadá to, že jste s dalším významným životním krokem po této sezoně smířený?

Taková je naše profese, je to náš život, jsme takoví trošku kočovníci. Každý rok můžete hrát někde jinde. Mně se podařilo být šest let v nejúspěšnějším českém klubu, za to jsem strašně rád.



Přišel čas na změnu?

Podle mě už nastal. Prostě se půjdeme poohlédnout za živobytím zase někam jinam.



Krásně se to poslouchá, přitom odchody ze sportovních klubů nebývají vždy idylické. Vy necítíte žádnou hořkost?

Vůbec ne. Kdybych chtěl, tak jsem tady mohl zůstat. Nabídku jsem dostal. Nejsem vůbec zahořklý, opravdu jsem moc rád za to, že jsem tady mohl být šest let. Dokázali jsme toho tady dost, máme čtyři tituly.



Mohlo jich být i víc…

…to je pravda, mohlo to být ještě o trochu hezčí, mohlo jich být s tím loňským nevybojovaným třeba pět, já jsem ale se svým působením v Jihostroji spokojený, snad jsou spokojení s mojí prací i ve vedení klubu, trenéři a diváci.

Když jsme u fanoušků, říkává se, že v Č. Budějovicích volejbalu rozumějí, co vy na to?

Diváci jsou tady výborní. Snad i oni byli spokojení s výkony, které jsem tady šest let předváděl. Teď je čas jít dál, já jsem si to tady užil, rozhodně na působení v Jihostroji budu vzpomínat jenom v dobrém.



Co pro vás znamená, že jdete dál? Zůstáváte v extralize?

Dostal jsem nabídku na dva roky, budu působit v jednom nejmenovaném klubu, který momentálně zatím novinářům nemohu sdělit.



To je tajemství?

Dostal jsem takový příkaz. Zveřejňovat zatím nic nechci. Budu se ale ještě pohybovat na palubovkách v Čechách. Prostě jsem se jinde domluvil na dva roky.



Zeptám se vás jinak, v Karlových Varech prý buduje Jakub Novotný nový tým, hráli jste spolu v Jihostroji, neoslovil vás právě on?

Bez komentáře.