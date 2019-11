První výměny byly odehrány v roce 2018.

„A letos už se hrají turnaje ve třech městech,“ přibližuje, že se vysokoškolský sport u vysoké sítě prosadil v celé ČR. „Je to projekt, který nabízí studentům víc volejbalu.“ Nespornou výhodou je, že pořadatelé zvolili smíšené týmy. „Hrajeme v mixech, aby si studenti turnaje co nejvíc užili,“ vysvětluje Jiří Popelka. V programu jsou celkem čtyři turnaje plus jeden finálový.

Ohlasy přicházejí z řad studenstva vesměs kladné. „Mladí lidé sportují, volejbal hrají rádi, to nás těší.“

V týmech najdete i velmi kvalitní hráče. Českobudějovický turnaj absolvoval David Juračka (extraligové libero z Příbrami), k vidění byly také opory prvoligových volejbalových družstev.

Zatímco ligové soutěže ČVS se hrají převážně o víkendech, pořadatelé Vysokoškolské ligy zvolili všední dny. „Hraje se v univerzitních tělocvičnách, je to další možnost, kdy studenti mohou hrát zápasy,“ nabízí Jiří Popelka další motiv.

Nejen v týmu z Č. Budějovic se v hale Jihočeské univerzity objevili „nevolejbalisté“. „V Ostravě nastoupili fotbalista, hokejista, ti se postupně klidně mohou zapojit do nějakého volejbalového klubu,“ myslí si bývalý reprezentant ČR.

Podmínkou účasti v soutěži je studentský index některé z vysokých škol. „Bereme i ty, kteří v červnu letošního roku ukončili studium. V tom jsme benevolentní,“ usmívá se Jiří Popelka, který plní roli předsedy Jihočeského volejbalového svazu.