České Budějovice – Výborné výkony předvedli Jihočeši v minulých dnech.

Marek Strnad (18, Nová Včelnice) startoval ve Vídni na 800 metrů a ve své skupině skončil třetí v krajském rekordu juniorů 1:53,58. Vlastní rekordní čas z letošního roku zlepšil o 47 sekund a v historické tabulce mužů se posunul na druhé místo. V celkovém pořadí 59 startujících bez rozdílu věku obsadil 20. místo.

Ve Vídni závodila také Nikola Ježková z Nové Včelnice na 60 metrů a celkově skončila pětadvacátá s 8,17 s.

Při Memoriálu Mileny Hübnerové v Hustopečích obsadila Alena Panovská (VS Tábor) v B-skupině výškařek 2. místo v osobním rekordu 172 cm, kterým se zařadila na 6. místo jihočeské tabulky všech dob. Skupinu vyhrála Angličanka Wardová.

Dobré výsledky přivezli Jihočeši i z Prahy, kde startovali mimo soutěž při přeborech Ústeckého a Pardubického kraje. Linda Průšová (20, VS) vyhrála na Strahově trojskok se 11,92 metru, což je šestý nejlepší ženský výkon v kraji všech dob. Z dalších výkonů – Strahov: 60 m (50 start.) 8. Průšová 8,22, 13. Pavla Krejčí (Čéč) 8,31, 200 m 4. Krejčí 26,84 – letos druhá v kraji, 5. Nela Nikodemová (Sok) 26,97 – čtvrtá, 6. Lucie Čermáková (Čéč) 27,06, 7. Novotná (VS) 27,12, 60 přek. Nikodemová 9,49, dor. Řezníková (Sok) 9,77, výška Julie Kotalíková 163, dor. Ondřej Vojta (oba VS) 173, Stromovka: 1500 m 13. Jakub Budil (17, Písek) 4:22,52 – čtvrtý (zlepšení o pět sekund), 4. Karolína Kofroňová (Sok) 6:05,45 – třetí, koule 3. Kristýna Koutná (NV) 10,66.