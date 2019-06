Tereza Babická svým výkonem překonala krajský rekord Lucie Šetelíkové, která jako 17letá udělala v roce 2010 doma v Táboře 4937 b. Výkony nové rekordmanky z Třince: 14,02, vyrovnný vlastní nejlepší výkon roku v kraji - 157, druhá v kraji – 10,07 – 556 – 25,29 při protivětru 1,2 m/s, nejlepší čas roku – 2:19,02, nejlepší čas roku – 26.74. Svěřenkyně Jiřího Coufa vyhrála překážky, 200 m a byla druhá v dálce a na 800 m.

O další nejlepší výkon sezóny se postarala žákyně VS Tábor Julie Kovářová, sedmá na 150 m za 19,37. V sedmiboji skončila šestnáctá se 3943 b. (další výkony překážky 15,56, výška 148, koule 9,40, dálka 412, 800 m 2:45,28, oštěp 25,08). Na 23. místě byla Michaela Plešáková (VS) se 2722 b. (výška 151). Do první desítky se probojovali žáci VS v devítiboji – 6. Vojtěch Rodr 4643 (14,85 – disk 32,64 – tyč 320 – oštěp 33,73 – 60 m 7,88 – dálka 536 – koule 11,30 - výška 153 – 1000 m 3:06,16), 8. Petr Svoboda 4528 (310 – 7,79 – 606 - 172 – 3:00,38, potvrzení letošního primátu v kraji). V pětiboji mladších žáků obsadil Michal Rada (Sokol ČB) 9. místo jako nejlepší 12letý na startu ziskem 2287 (9,55, letos první v kraji, zlepšení o 22 setin – 60,76, první v kraji, osobní zlepšení o devět metrů – 8,52 – 482 – 2:30,01).

Závody dalších kategorií pokračují.

V Brně se konaly závody Olympic Hopes. Zazářil na nich Tomáš Němejc ze Sokola ČB – vyhrál 100 metrů časem 10,64, tedy v osobním zlepšení o desetinu, a v historické tabulce mužů kraje je druhý za Říčařovými 10,52. Zvítězil i na 200 m se 21,49, což je rovněž nejlepší letošní výkon v kraji. Marek Marvan z VS Tábor byl třetí ve vrhu koulí dorostenců a se 16,02 je ve své kategorii druhý v kraji všech dob po Davidu Tupém. Štěpán Pokorný z Milevska byl pátý ve výšce se 185.

Na závodech na Slavii obsadil Josef Havlíček (26, Sokol) 3. místo na 1500 m časem 3:58,01, druhým nejlepším v této sezóně v jižních Čechách. Loni zaběhl tuto trať nejlépe za 4:15,28.