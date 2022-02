V neděli ve druhý den bojů si Petr vytvořil osobní rekord na 60 překážek 8,19, ve kterých byl druhý. Je to i krajský rekord. V tyči zapsal na 3. místě nejlepší letošní jihočeský výkon mužů 450 a je v této disciplíně čtvrtý v kraji všech dob, ale na Járu v ní ztratil 59 bodů a to rozhodlo… Závěrečných 1000 m Svoboda vyhrál v dalším osobním rekordu 2:44,02. Konečné pořadí sedmiboje: Jára (Sp. Pha) 5385, Petr Svoboda (VS) 5357, Schubert (Jabl.) 5125.

Dorostenec Filip Svoboda z N. Včelnice, po prvním dnu devátý se 2058 b., v neděli nepokračoval. Také juniorka Tereza Babická ze Sokola ČB při svých prvních letošních startech v neděli už závěrečnou půlku neběžela a skončila sedmá se 2720 b.