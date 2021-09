Strakoničtí mladší žáci jsou znovu mistry republiky ve vodním pólu. Šampiony se stali o uplynulém víkendu během turnaje, který se konal v Děčíně jako náhrada za zrušené ligové soutěže způsobené pandemií koronaviru.

Mladší žáci AJ Fezko Strakonice jsou mistry ČR ve vodním pólu. Foto poskytl: Pavel Pechoušek | Foto: Deník/ Redakce

Turnaje se zúčastnilo sedm oddílů: KVP Přerov, STEPP Praha, Slavia Praha, TJ Tábor, Slavia Hradec Králové, SK Děčín a AJ Fezko Strakonice. Pořadí týmů pro nasazení do turnajového pavouka, bylo dáno konečným umístěním týmů ve dvou věkově nejnižších kategorií, a to v předchozích dvou sezónách. Tým AJ Fezko Strakonice jako nejlepší tým postoupil rovnou do semifinále.