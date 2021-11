O příběhu Jasmínky hovořil v klubu Tomáš Pek a vedení strakonické házené se rozhodlo pomoci přímo a navíc i oslovilo fanoušky. Sbírka se konala v sobotu 20. listopadu v rámci bloku mistrovských zápasů strakonického HBC. Zmíněná částka pak byla rodičům Jasmínky předána po ligovém utkání mužů s Bystřicí pod Hostýnem. A pomoci Jasmínce se rozhodli i hráči soupeře, kteří mezi sebou vybrali další částku.

"Jsem moc rád, že jsme mohli pomoci někomu, kdo to potřebuje. Tímto chci poděkovat všem, kteří se do dobrovolné sbírky zapojili a přispěli. Cením si toho, že komunita lidí kolem házené pomohla, a to ne poprvé. Jasmínce přejeme odvahu a vytrvalost v boji, který odhodlaně svádí, a co nejrychlejší pokroky," uvedl pro klubový web předseda oddílu Miroslav Vávra.

"S klukama v šatně jsme vybrali nějaké peníze mezi sebou a přispěli jsme za celé mužstvo. Peníze poslal i náš bývalý spoluhráč Josef Klačo, jeho gesto velmi oceňuji. Díky všem, kdo se na sbírce podílel," doplnil trenér mužů Michal Zbíral.

"Moc všem děkujeme. Nemohli jsme té částce uvěřit," dodali dojatí rodiče Jasmínky.