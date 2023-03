Branky: Nový 6, Krejčí 5, Landsinger, Bičiště 4, Sedláček 3 (2), A. Nejdl, Němec 2, Kaplan, Pek 1 – Mičkal 9 (5), Mořkovský 9, Havran, Mazurek, Šišák 3, Mika 2, Kyryljuk, Bajer, Třeštík, Mizera 1. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Vyloučení: 5:9. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (58. Mořkovský za 3 vyloučení). Góly ze sedmiček: 2:5. Diváků: 302. Nejlepší hráči utkání: Krejčí – Mička.

Domácí trenér Michal Zbíral již mohl počítat s kompletní sestavou. Strakoničtí však narazili na výborného soupeře s tvrdou obranou, která dělala domácím problémy. Zubří ještě bojovalo o play off a nemínilo o tuto šanci přijít.

Vyrovnaný první poločas nepřinesl ani jednomu ze soupeřů žádný trhák. Skóre se točilo kolem nuly, Strakoničtí se na chvíli dostali do vedení o dvě branky. Na přestávku mohli jít za jednobrankového vedení, ale Zubří vyrovnalo čtyři vteřiny před koncem ze sedmičky.

I ve druhém poločase to bylo dlouho hodně vyrobnané. Za stavu 19:20 dali domácí tři branky v řadě. O dva góly (24:22) vedli ještě ve 45. minutě utkání. Hostující trenér dostal v té chvíli dvouminutový trest, ale Strakoničtí přesilovku nezvládli. Nejenže sami nedali ani jednu branku, ale dokonce třikrát inkasovali. Hned nato inkasovali znovu a navíc šli do oslabení. Na začátku 50. minuty tak byl stav rázem 24:26. Domácí Krejčí sice snížil, ale v další pasáži inkasovali Strakoničtí čtyři góly a hosté utekli až na 25:30. Domácím však nepomohl ani time out a soupeř vytáhl skóre až na 25:32. V závěru utkání domácí při přesilovce stav korigovali, ale porážku již odvrátit nedokázali.

Co to znamená v tabulce? Vlastně vůbec nic. Kolo před koncem základní části mají Strakoničtí na 12. místě náskok pěti bodů na Maloměřice a devíti na Hranice. V posledním kole zajíždějí na palubovku Maloměřic a utkání se hraje v sobotu 18. března od 18 hodin.

Zdroj: HBC JVP Strakonice