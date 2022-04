Branky Strakonic: Bičiště 8, Sedlák 6, Nový 4, Mošovský 3 (3), A. Nejdl 3, Wildt 1 (1), Fencl, M. Nejdl 1.

Strakoničtí udělali velký krok k vítězství v prvoligové soutěži házenkářů. Výhrou nad Litovlí se na svého soupeře ne čele tabulky bodově dotáhli a navíc mají k dobru dva zápasy. V ideálním případě se mohou utrhnout o čtyři body.

Zápas to však byl hodně dramatický. Zpočátku se oba celky přetahovaly o vedení, poté si domácí vytvořili mírný náskok, ale ten soupeř zase srovnal. Rozhodující trhák se domácím podařil až v závěrečné části duelu. Strakonické v posledních minutách podržel i gólman Mráz, když chytil sedmičku. Domácí pak již svou výhru pečetili.

"K vidění byl výborný zápas, hra se přelévala ze strany na stranu. My jsme to odtahali hlavně v obraně, podali jsme dobrý výkon. V útoku to samé. Klobouk dolů před všemi, kteří nastupili. Klíčovou roli sehráli Petr Masák s Michalem Krejčím na dvojkách v obraně, tam jsme Litovel opravdu vymazali. A v útoku jsme hrozili ze všech pozic," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral a doplnil: "Bodový stav je pro nás teď hodně příznivý, ale máme vyšší cíle. Chceme do extraligy, takže musíme zůstat koncentrovaní pro baráž, kterou v případě vítězství v první lize budeme hrát. Nic vypustíme, naopak přidáme."